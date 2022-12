Decepciona Karely Ruíz a los poblanos por no quitarse la ropa en vivo

Decepciona Karely Ruíz a los poblanos por no encuerarse en vivo

Karely Ruiz es una famosa influencer de las redes sociales que recientemente se presentó en un centro nocturno de Puebla, pero el espectáculo que dio no le pareció a sus seguidores y al finalizarlo la mayoría la despidieron con la palabra "fraude" que fue repetida en reiteradas ocasiones.

Hay que destacar que Karely llegó al lugar del evento a tan sólo veinte minutos de que dieran las 2:00 a.m. del 30 de diciembre para posterior conceder una entrevista a algunos medios de comunicación.

"Mis fans me encantan, siempre están al pendiente de mí, cuando estoy triste son siempre los primeros en escribirme, en verdad los aprecio y valoro mucho", expresó la bella Karely Ruiz sobre sus seguidores poblanos.

La influencer recuerda polémica con una señora

Fue ahí donde recordó que justamente es de Puebla la señora que se hizo viral por terminar su matrimonio presuntamente por 'culpa' de Ruiz, comentando: "yo no tengo la culpa, no es culpa mía, pero lo siento mucho, espero ya todo esté mejor".

Asimismo, la guapa Karely Ruíz relató que tiene muchos proyectos para el 2023, sin embargo, no quiso compartirlos: "(Los voy a guardar porque lamentablemente hay mucha envidia y hate, daré a conocerlo en redes y tal vez alguna exclusiva a algún medio yo no sé, por el momento no digo nada".

Karely Ruíz decepciona con su show en Puebla

La joven mexicana #KarelyRuiz se presentó en la madrugada de este jueves en un centro nocturno de #Puebla, pero no le fue muy bien. pic.twitter.com/3SJ2F3fqhq — El Sol de Puebla (@elsoldepuebla1) December 30, 2022

La influencer Karely Ruíz ingresó al escenario del lugar en medio de gritos por parte de los asistentes cerca de las 2:20 de la madrugada acompañada por otra chica de nombre "Lucifer".

La estrella de OnlyFans hizo algunas dinámicas con los presentes, pero a los treinta minutos de iniciado el evento pidió se culminara todo, lo que provocó enojo y le comenzaron a gritar "¡fraude, fraude!" y ella les respondió: "¿pero, por qué fraude?", y luego procedió a fotografiarse con todo aquel que quisiera.

No es para menos que la gente comenzó a abandonar el lugar y comentaron que 'no había valido la pena gastar más 5 mil pesos' por solo media hora de show y ante los reclamos que recibió la regiomontana horas después publicó lo siguiente en su Facebook oficial: "Chicos si yo voy a eventos o shows es para interactuar con ustedes, dinámicas, conocerlos no para encuerarme , para eso tengo mis páginas y no tengo necesidad de hacerlo en vivo".

