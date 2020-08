¡Decepción! TV Azteca oculta el ACCIDENTE de Alex Sirvent en "Survivor México"

Alex Sirvent alarma a sus fans tras accidente

Durante el programa del miércoles del reality show de TV Azteca “Survivor México” hubo mucho drama con uno de los famosos participantes, pues Alex Sirvent, quien es conocido por haber formado parte de la agrupación musical Mercurio, tuvo un aparatoso accidente.

Y es que todo surgió cuando los participantes se dirigieron al lugar de competencias, por lo que se estaban preparando para la siguiente batalla, pero el conductor Arturo Islas reveló que Alex, no podría participar en las actividades extremas para las recompensas de comida.

El concursante de “Survivor México” ha tenido un buen desempeño en el transcurso de las semanas del reality show de TV Azteca, aunque ha sido sentenciado a eliminación, pero se ha salvado, ya que ha demostrado ser uno de los competidores más fuertes.

¿Qué le pasó a Alex Sirvent?

El programa de TV Azteca está a punto de finalizar, por lo que el aparatoso accidente de Alex Sirvent ha causado el enojo de los usuarios, quienes se percataron que la producción no dio detalles sobre la salud del participante, quien fue picado por un mosco provocando una inflamación en su pierna y pie.

El concursante de “Survivor México” comentó que fue en la noche que comenzó sentir ardor en una pierna y se percató que tenía un piquete de un mosco, pero de un momento a otros su pantorrilla se inflamó al igual que su pie, lo que le preocupó y solicitó el apoyo médico.

Ante esta situación el participante no pudo competir en las batallas de comida, pues por lo hinchado que tenía su pie no podía estar mucho tiempo de pie, por lo que sus fans esperaban conocer sobre su estado de salud, pero no han mencionado algo al respecto lo que ha causado el enojo de los usuarios.

Recordamos que esta no sería la primera vez que la vida de Alex Sirvent está en peligro, pues en uno de los programas anteriores de “Survivor México” sufrió una intoxicación por comer una yuca envenenada, ¿Crees que el participante abandone la competencia?