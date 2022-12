Debuta como cantante de regional mexicano el guapo hijo de Bibby Gaytán

El regional mexicano tiene una nueva estrella musical, se trata de Eduardo Capetillo Jr. hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, el joven de 28 años arrancó su carrera profesional como cantante y asegura que el talento de sus famosos padres sí le fueron heredados, aunque él se inclinó por algo diferente al pop.

Resulta que Eduardo Capetillo Jr. ya se ha presentado en diversos eventos sociales entre los que destacan Premios Bandamax y Premios de la Radio, en donde luce con orgullo sus botas y sombrero, donde también roba los suspiros de quien lo ve, pues es considerado uno de los artistas más apuestos del momento.

“Se me hubiera hecho raro que me hubiera ido por otra cosa que no fuera regional; eso soy yo, crecí con botas, sombrero, crecí arriba de un caballo, crecí en el rancho, en estas bohemias con mariachi, cantando todas estas canciones de José Alfredo, de Vicente. Conocí a Joan Sebastián, entonces, pues es donde me siento más cómodo, es mi pasión”, aseguró el apuesto Eduardo Capetillo Jr. cuando fue cuestionado sobre su lanzamiento.

Eduardo Capetillo Jr. en la actuación

Hay que destacar que el joven ya también se desarrolló como actor y como uno de sus primeros escalones participó en una serie para Netflix, el proyecto lleva por nombre “Donde hubo fuego”.

Se destaca que la producción fue producida por José Ignacio Valenzuela, en la dirección se encuentra Moisés Ortiz Urquidi, Jorge Michel Grau, Laura Marco y Danny Gavidia, y el elenco está conformado por Eduardo Capetillo Jr, su padre Eduardo Capetillo, además de Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, Mauricio Henao, Antonio Sotillo, Humberto Busto, Plutarco Haza, Polo Morin y Everardo Arzate.

“Las pistas del asesinato de su hermano llevan a Poncho a unirse a un cuartel de bomberos, donde encuentra romance, a un familiar perdido… y un asesino serial”, dice parte de la sinopsis de la historia que está disponible en la plataforma de streaming desde el mes de septiembre del 2022 y consta de 39 capítulos.

Geraldine Bazán y el hijo de Biby Gaytán

Hace unos días, Geraldine Bazán causó revuelo al balconear a las hijas que procreó con Gabriel Soto y por llevárselas de viaje a un lujoso crucero; pero ahora, la actriz sorprendió al aparecer ni más ni menos que con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán.

La actriz de ‘Corona de Lágrimas 2’ presumió en su cuenta oficial de Instagram que se reunió con el primogénito de la bailarina y Eduardo Capetillo en la posada de su RP, Danna Vázquez.

Cabe destacar que en varias fotografías, Geraldine Bazán aparece muy sonriente junto al incipiente cantante, quien incluso deleitó a los asistentes con la interpretación del tema ‘Mátalas’, que hiciera famoso Alejandro Fernández.

