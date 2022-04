"Debería hablarle a Maite Perroni" dice Karla Panini sobre meme con famosas

La traición de Karla Panini a Karla Luna sigue causando revuelo en las redes sociales, incluso algunos internautas aprovechan su creatividad para compartir varios memes, pero en un video en YouTube, la ex Lavandera reaccionó al meme con famosas y con Maite Perroni.

La comediante reaccionó a los memes que han surgido de las supuestas infidelidades de algunas actrices como Irina Baeva, Susana González y el romance de la ex RBD con el productor Andrés Tovar y dijo: "Ese meme me da mucha risa, se me hace creativo, se me hace muy chido".

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos que Panini aprovechó de la traición a Karla Luna para ganar dinero, tras dar a conocer la venta de unas playeras que dice "Te odiamos Panini", pues la comediante se ha aprovechado de la situación para aumentar su fortuna.

Karla Panini reaccionó al meme con Maite Perroni

Panini se burló de las supuestas infidelidades de famosas y de Maite Perroni

En el video que compartió en su canal de YouTube comentó que se siente ahí como la reina de las mujeres que han hecho esta clase de atrocidades en el mundo del espectáculo, y dijo: “Me siento orgullosa de que este yo al centro porque seguramente soy yo la que le digo a Maite ‘ahora te puedes sentar con nosotras’”.

Aquel meme es una imagen recreada de la escena de “Chicas pesadas”, donde Regina George, Gretchen Wieners y Karen Smith le dicen a Cady Heron que se siente a almorzar con ellas, donde evidencian en el meme a Panini como la reina de Las Plásticas.

Por otro lado, se puede apreciar a Susana González e Irina Baeva que protagonizaron antiguos escándalos, mientras que el reciente escándalo es sobre la ex cantante de RBD. Por su parte, Panini expresó: “Se nos une Maite Perroni qué bueno, ella dice que no fue así, pero si fue, bueno todas decimos lo mismo mi reina”.

Karla Panini expresó que Perroni es su discípula tras infidelidad

De igual forma la comediante también reaccionó a otro meme que le provocó mucha risa y comentó: “Has hecho bien mija, muy bien mi discípula”. Expresó luego de ver el meme, también dijo que debería hablarle a Perroni y conocer a todas. Por su parte, algunos usuarios han criticado a Panini.

¿Qué ha sido de Karla Panini?

La ex Lavandera

La ex Lavandera se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo sus actividades, incluso ha compartido algunas fotografías de su rutina de ejercicio, también en su canal de YouTube ha compartido varios videos, aunque el video más reciente reaccionando a los memes ha causado revuelo.

El video de la comediante Karla Panini ha causado diversos comentarios de los internautas, algunos la han criticado, mientras que otros han comentado que les ha parecido divertido el video, incluso han mencionado que ella hace reír a los usuarios.

