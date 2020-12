Death Note es la serie que muchos ADORAN sin ser fanáticos del ANIME

El anime como medio está en auge en este momento, con programas como Sword Art Online, Shingeki no Kyojin y My Hero Academia expandiéndose a los principales medios de comunicación. Como sociedad, no estamos lejos de que este género animado sea considerado un interés normal y Death Note también fue muy popular en su momento.

Así es, este anime oscuro y lleno de drama casi logró esta misma hazaña a finales de la década de 2000 cuando se disparó en popularidad. Al día de hoy, es el anime más visto de todos los tiempos según MyAnimeList y muchos fanáticos aseguran no ser seguidores de este estilo de series.

Sobre el anime de Death Note

Conoce a Light Yagami, un prodigio de la escuela secundaria. Obtiene puntajes de élite en las pruebas en Japón y está listo para unirse a la fuerza policial como su padre. La historia se complica cuando un día descubre un cuaderno en el patio de su escuela con las palabras Death Note en la portada.

De acuerdo con las reglas escritas en el interior, escribir el nombre de alguien e imaginarse su rostro es suficiente para matar a alguien. Sin creerlo, lo prueba dos veces con dos criminales que luego mueren. Con este nuevo poder, se propone matar criminales y convertirse en el dios de un nuevo mundo libre de delitos.

El asesinato casi sistemático de criminales atrae la atención de "L", el detective más grande del mundo. Nunca había perdido un caso y casi de inmediato se las arregla para reducir su búsqueda. Mantiene en secreto su verdadera identidad y apariencia, por lo que Light no tiene forma de eliminarlo fácilmente.

Los dos se enfrentan en una batalla de ingenio que abre la puerta a lo que puede considerarse épico. Cada movimiento que realiza Light está cuidadosamente diseñado, haciendo uso completo de la semántica de las reglas de Death Note para desviar a L de su camino.

Mientras tanto, L sigue las tendencias y trata de entender lo que pasa por la mente de este asesino, Kira como lo llama el público. Los dos son genios, por lo que se las arregla para mantenerse al día en la serie de anime basada en un manga del mismo nombre.

Foto: Death Note - Live Action Japonés

Esta historia arroja luz sobre una interesante postura moral. Si pudieras matar gente a voluntad, ¿lo harías? ¿Usarías ese poder para bien o lo usarías por tus propias razones egoístas? Al matar gente mala, ¿eres bueno o malo? Estas son hipótesis sensatas a las que se enfrentan las personas, especialmente en la adolescencia.

Todos fantasean sobre la paz mundial o sobre cómo el mundo sería mejor sin ciertas personas en él. "Death Note" aborda esto de frente. La gente toma partido y cuestiona sus decisiones. Kira es un dios para algunos, un terrorista para otros. La línea entre lo bueno y lo malo se difumina constantemente y se convierte en una de las historias más singulares jamás contadas.

Los intentos de adaptación hablan de la gravedad del impacto que tuvo “Death Note”. Se hicieron tres juegos para Nintendo DS y se lanzaron dos películas para resumir el anime. Fue adaptado como un live-action japonés en 2006, luego nuevamente en 2008, luego nuevamente en 2015.

Hubo un musical "Death Note" en 2015, una miniserie en 2016 y otra película ese mismo año. El mundo occidental finalmente lo consiguió en 2017 para producir su propia película con Netflix, que fue elogiada por los creadores originales, a pesar de que no tuvo éxito.

Es un espectáculo realmente especial. No es el más delicado, con algunos de los personajes difíciles de cuidar. La edad de la animación de la era de 2006 definitivamente se nota a veces. Pero vale la pena que todos lo vean. Es un clásico de todos los tiempos y será recordado durante muchos años.

La Verdad Noticias te recuerda que el anime Death Note está en Netflix en su totalidad, por lo que es de fácil acceso y muchos fanáticos te pueden asegurar que vale la pena el tiempo. Francamente, esta es una serie que ha envejecido bien con el paso de los años. Entonces, ¿le darías una oportunidad?

