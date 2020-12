Death Note: Los 10 planes más locos de Light Yagami en el anime

Si bien Light Yagami es notablemente uno de los personajes de anime más inteligentes de todos los tiempos, sus intrincados esquemas aún logran meterlo más en problemas en lugar de alejarlo más de ellos. La mayoría de sus planes están muy calculados, pero en el mundo de Death Note, no todo siempre sale según lo planeado.

Usando sus habilidades estratégicas, Light ha podido llevar a cabo de todo, desde infiltrarse en la policía hasta cometer asesinatos en masa. Es ampliamente aceptado entre los fanáticos que el protagonista es simplemente un genio, pero en realidad, hay algunos problemas con sus planes más descabellados. La Verdad Noticias te dice 10 de ellos a continuación:

Mini TV en la bolsa de papas fritas

Light siempre encontraba una forma inteligente de deshacerse de las sospechas de sus enemigos y desviar su atención. Cuando el “villano” de Death Note se convirtió en sospechoso, ideó la idea de matar mientras estaba bajo vigilancia por video para confundir al equipo de investigadores.

Light engaña a los detectives con éxito

Usando una televisión mini-LCD escondida dentro de una bolsa de papas fritas, pudo obtener el nombre de dos criminales y escribirlos en su Death Note mientras fingía estudiar para los exámenes. Aunque su plan era brillante, un movimiento en falso de la bolsa y Light habría quedado expuesto con las cámaras apuntando directamente a él.

Sus primeras víctimas en Death Note

Ya sea cometiendo un delito o resolviendo un caso, el tiempo lo es todo. Light lo sabía, pero desafortunadamente, L también. Basándose en los tiempos anteriores de muerte, L y el grupo de trabajo japonés concluyeron que Kira debe ser un estudiante.

Cuando Light descubrió esta información confidencial, comenzó a retrasar los asesinatos con una hora entre cada uno para no solo refutar su teoría, sino también crear sospechosos dentro del departamento de policía. Su truco pudo haber funcionado, pero piratear la computadora de su padre habría sido la falla fatal en su plan si hubiera dejado un solo rastro de su obra.

Secuestro del autobús

Los nombres de sus víctimas eran todo lo que Light necesitaba para tener el control, así que cuando fue necesario, hizo todo lo posible para averiguarlos. Uno de esos casos fue un plan para descubrir el nombre del agente del FBI Raye Penber.

Light hizo esto al obligar al forajido Kiichiro Osoreda a secuestrar el autobús en el que estaban él y Penber, lo que provocó que Penber entrara en acción y demostrara su estado al revelar su placa. Aunque Light tuvo la suerte de conocer el nombre de Penber, se arriesgó a revelar la existencia de Shinigami y Death Note al hacerlo.

Un tren y una lista de nombres

Las amenazas detrás de una pantalla pueden ser intimidantes, pero son aún más aterradoras cuando las escuchas en persona. En un complot para acabar con el FBI , Light se disfrazó y se enfrentó directamente a Raye Penber en una estación de tren.

Amenazó con matar a toda la familia y seres queridos de Penber para obtener los nombres de los agentes del FBI que fueron asignados al caso Kira. A pesar de la victoria de Light, la gran cantidad de testigos potenciales en el tren ese día hizo que la posibilidad de una falla fuera demasiado cercana para su comodidad.

La muerte de Naomi Misora fue una de las más trágicas

Descubriendo a una detective

Cuando conocer el nombre de alguien es fundamental para el éxito de una misión, los alias, apodos y nombres falsos pueden convertirse en un problema. Al conocer al prometido de la difunta Raye Penber, Naomi Misora, Light se encontró con este dilema cuando se presentó como Shoko Maki.

Sin embargo, a través de la manipulación y algunas mentiras, pudo aprender su nombre real y evitar que se reuniera con L. Sin la pista de Ryuk de que Naomi no había ofrecido inicialmente su nombre real, el intento de Light de matarla habría salido terriblemente mal.

Salir con Misa Amane

Cuando la vida te dé limones, haz limonada o, en el caso de Light, consigue una novia. Cuando Misa Amane finalmente conoció a Light, revelando que ella era la Segunda Kira, decidió mantenerla cerca para poder no solo controlarla a ella y su reputación como Kira, sino también usarla para promover su plan.

Si bien esto funcionó a su favor de muchas maneras, los sentimientos de Misa hacia Light nublaron su juicio a veces, dejando a algunos fanáticos preguntándose si su relación con ella no era la mejor idea en el anime.

Renunciar a la Death Note

Uno de los esquemas más impresionantes de Light fue el que lo dejó a él más vulnerable. Ligado en una esquina y sin otra opción, Light decidió renunciar a la propiedad del Death Note después de una semana de encarcelamiento.

Hizo esto, deseando por la fe que su plan maestro funcionaría y el Death Note, junto con todos sus recuerdos como Kira, eventualmente regresarían a él. Siendo realistas, la probabilidad de que Light saliera victorioso no era muy grande, ya que había muchos factores en juego en la serie.

La nota escondida en el reloj

Aunque la mayoría está de acuerdo en que Light no tiene miedo, permanecer discreto era tan importante para él como actuar con valentía. Light, ahora miembro del grupo de trabajo japonés, acompañó a L y su equipo para acabar con su principal sospechoso, Kyosuke Higuchi.

Usando una pieza del Death Note escondido en su reloj de pulsera, Light mató a Higuchi justo cuando lo arrestaban. Esta acción eliminó las sospechas de Light, pero escribir el nombre de Higuchi con L sentado a escasos centímetros de él dentro de un helicóptero fue un movimiento audaz, por decir lo menos.

La regla de los 13 días

Es evidente para la mayoría de los espectadores que la experiencia de Light radica en pensar en el futuro. Sus victorias eran generalmente el resultado de sus ataques premeditados y su previsión.

La idea de Light de hacer una nueva regla de que el dueño del cuaderno morirá si deja de matar durante 13 días, más tarde se convirtió en evidencia para probar su inocencia y la de Misa Amane, ya que ambos estuvieron encarcelados por mucho más tiempo y permanecieron vivos.

Si bien esto fue efectivo temporalmente, la probabilidad de que la regla fuera expuesta como falsa era muy probable, tanto que ocurrió más adelante en la serie. Este momento fue muy importante para jugar con la inteligencia de L.

Nuevo portavoz y enlace de Kira

Después de un tiempo, Light no tuvo más remedio que confiar en los demás y crear más aliados con Near acercándose a él. La ex novia de Light, Kiyomi Takada, fue nombrada nueva portavoz de Kira después de la muerte del primer portavoz, Hitoshi Demegawa.

Te recomendamos leer: Anime: Death Note estrena nuevo manga y sus fans enloquecen

Comenzó a reunirse en secreto con ella ya que ella era el enlace entre Light y Teru Mikami, el nuevo propietario del otro Death Note. A pesar de su comunicación exitosa, con Light bajo una vigilancia tan intensa, este plan resultó ser el más arriesgado de todos.

