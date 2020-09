Death Note: Cómo Light convenció a L de la inocencia de él y de Misa

A mitad del anime Death Note, parecía que L y la policía habían ganado. Misa fue capturada como la segunda Kira, y Light pronto la seguiría si no se hacía algo. Sin embargo, Light siempre tenía un plan de contingencia en mente, y sabía exactamente qué hacer si él y Misa estaban acorralados así. No sería bonito, pero engañaría al mejor detective del mundo, así que tendría que bastar.

El Juego de la Espera

Misa estuvo confinada en algún lugar, con una cámara de video fija en ella mientras L esperaba su confesión de culpabilidad. En cambio, Misa le imploró a Rem, su compañero shinigami, que la liberara del Death Note y así borrar todos sus recuerdos, garantizando que no entregaría Light a L. Rem cumplió, y los secretos de Light estaban a salvo. Misa era solo una chica normal ahora, pero su captura aún llevaría a L a Light, y Rem personalmente no podía soportar ver sufrir a Misa. Rem exigió que Light resolviera este problema y Light se puso manos a la obra.

Light enterró uno de los cuadernos y escondió un trozo de papel dentro de su reloj. Luego fue directamente a L ya la policía y dijo "Podría ser Kira". Light usó su talento como actor para hacer una especie de confesión, "sospechando" él mismo de ser Kira sin darse cuenta, y también fue confinado. De inmediato, los asesinatos de Kira cesaron, y L y la policía estaban seguros de que el caso estaba cerrado y Light Yagami era Kira. Sin embargo, una semana después del encierro, Light le dio a Ryuk una frase en clave y entregó su cuaderno y todos los recuerdos. Ahora restablecido mentalmente, le suplicó a L que lo dejara salir, que esto era un error horrible. L se negó, y los días siguieron pasando sin nuevos asesinatos de Kira.

Soichiro Yagami también estaba recluido, solo para evitar que hiciera algo imprudente (y fue su propia idea). Unas semanas después, sucedió lo impensable: se reanudaron los asesinatos de Kira. Light y Misa eran claramente inocentes a los ojos de la policía. L era obstinadamente reacio a dejar ir a Light y Misa y así demostrar que estaba equivocado, pero estaba convencido de realizar una prueba final.

Matar o Morir

L soltó a Soichiro y le pidió que cooperara, y el Sr. Yagami soltó a Light y Misa y los puso (esposados) en un sedán. Se marchó y les dijo que se los consideraba culpables y que los iban a llevar a un lugar de ejecución. Por supuesto, Light y Misa entraron en pánico y abogaron por su caso, pero el Sr. Yagami no mostró piedad. Estacionó debajo de un paso elevado en un área remota y les dijo que había un cambio de planes: usaría su revólver para ejecutar personalmente a Light por culpa personal de ser el padre de Kira, y luego se pegaría un tiro. Misa sería encontrada más tarde y llevada al lugar de ejecución.

Light y Misa todavía estaban en pánico, y no pudieron hacer nada cuando Soichiro apuntó su arma a Light y disparó. Sin embargo, estaba en blanco, y Soichiro abandonó el acto, visiblemente aliviado por este resultado. De inmediato, Soichiro reveló que se trataba de una prueba, y que el automóvil tenía una cámara y un micrófono fijos en su espejo retrovisor para que L pudiera ver toda la escena. Light y Misa no se defendieron con sus misteriosos poderes de Kira incluso con sus propias vidas en riesgo, así que claramente, eran inocentes. Light y Misa fueron absueltos como sospechosos y liberados del confinamiento, aunque L continuaría vigilandolos de otras formas.

Sin embargo, todo esto era el plan de Light, y ni siquiera él mismo lo sabía, con los recuerdos de su cuaderno desaparecidos. Rem le había entregado el cuaderno a Kyosuke Higuchi, un despiadado y codicioso hombre de negocios de la corporación Yotsuba. Eventualmente, Light y L capturarían a Higuchi y le reclamarían el cuaderno. A partir de ahí, Light reanudaría su carrera como Kira y derrotaría a L para siempre.

