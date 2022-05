'Deadpool' si estaba en planes para cameo en 'Doctor Strange 2'

¿Por qué no apareció Deadpool?

Si aún no has visto la película, deberás tener en cuenta que la nota contiene potenciales spoilers que pueden arruinarte la experiencia. Pese a que Doctor Strange 2 contiene varios cameos, hay unos tantos más que se quedaron fuera del guión debido a problemas creativos.

La cinta de hechicero supremo de Marvel se ha colocado con tremendo éxito en la cima de la taquilla mundial, sin embargo aún le queda bastante recorrido.

En La Verdad Noticias ya te habíamos hablado de los cameos de la cinta, sin embargo hay otros tantos que se quedaron fuera por temas de agenda o incluso por discrepancias en el guion que a continuación te comentaremos.

¿Por qué no apareció Deadpool en Multiverse Of Madness?

Michael waldron, guionista de la secuela de Doctor Strange, habló sobre la posibilidad de haber incorporado al mercenario Deadpool dentro de la cinta.

"Sí, lo hablamos. Creo que hablamos de todo en esta película. Entonces, [hubiera] sido una locura no agregar eso, pero finalmente no se sintió como... Simplemente no se sintió en el lugar correcto. Pero sí, por supuesto que hablamos de eso", indicó.



De inmediato los internautas estallaron con comentarios sobre esta declaraciones, pues indica el que haber visto al personaje de Ryan Rynolds hubiera hecho a más de uno levantarse del asiento en las salas de cine.

Cameos en 'Doctor Strange 2'

A pesar de no tener a Deadpool entre las apariciones, la cinta de por sí está repleto de diversos cameos interesantes a tomar en cuenta, tales como las del mejor amigo de Sam Raimi, director de la cinta, quién incluso aparece al final en la escena post créditos.

Otro cameo interesante que debe ser tomado en cuenta, es la aparición de Clea ahora será interpretada por la actriz sudafricana Charlize Theron, qué dicho sea de paso marcaría su ingreso al Universo cinematográfico de Marvel.

Doctor Strange 2 continuará en cartelera y se pretende logre romper récord en taquilla y colocarse al menos como la segunda cinta con más ingresos mundiales en la era del covid-19.

