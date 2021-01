¿Deadpool de Ryan Reynolds hará un CAMEO en Spider-Man 3?/Foto: Cultture

Desde que Disney completó su adquisición de Fox y entregó los derechos de las principales propiedades de los cómics del estudio a Kevin Feige, el futuro de Deadpool ha sido objeto de especulaciones abrumadoramente intensas.

El mercenario sin censura puede haber protagonizado solo dos películas en comparación con las trece de los X-Men y las cuatro de los Cuatro Fantásticos, pero se combinaron para ganar más de $1.5 mil millones en la taquilla y se convirtieron en un personaje que siempre había sido un culto favorito entre los fanáticos, en un nombre familiar.

Solo en los últimos meses la tercera entrega ha cobrado un impulso real, pero las cosas están mejorando ahora.

Las hermanas Molyneux fueron contratadas para escribir el guión después de impresionar a Ryan Reynolds y Feige con su discurso, mientras que el Director Creativo de Marvel confirmó recientemente que Deadpool 3 no solo mantendrá la calificación R de sus predecesores, sino que también actuará como un personaje oficial del MCU.

De esta manera podría ser el primer ingreso de Deadpool en el MCU

Wade Wilson ya ha sido vinculado a todos los proyectos de Marvel en desarrollo bajo el sol, por supuesto, así como a algunos que simplemente existen en teoría.

Pero ahora el medio We Got This Covered informó que según las fuentes que dijeron que Luke Skywalker aparecería en la segunda temporada de The Mandalorian y que Don Cheadle alias War Machine iba a tener su propio programa de Disney Plus, mucho antes de que se confirmara ninguno de los dos: que, según los informes, Reynolds firmó un cameo en Spider-Man 3.

El personaje de Ryan Reynolds podría estar en Spider-Man: Far From Home, aunque esto sólo es un rumor que no ha sido confirmado por Marvel/Foto: Los Pochocleros

Presumiblemente, el momento de la declaración de Deadpool de Feige no fue una coincidencia, y quería confirmar algunas noticias importantes sobre la película en solitario antes de que el personaje haga su esperado debut.

No será un papel importante dado que el actor tiene un horario apilado para trabajar primero, pero aparentemente ahora está listo para ser la última incorporación al extenso conjunto de Spider-Man 3.

¿Crees que Deadpool estará dentro de la película de Spider-Man 3 o podría aparecer en una escena post-créditos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

