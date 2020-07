Deadpool 3 sería una precuela del Universo Cinematográfico de Marvel existente

A pesar de que Rob Liefeld aseguró que la tercera entrega de la franquicia ha sido cancelada, Deadpool 3 está en proceso en Disney y con Ryan Reynolds, quien será traído de la franquicia de Fox para formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque el meta humor de Wade Wilson y sus travesuras revolucionarias significan que no romperá el mundo si lo dejan caer en el universo Marvel, el personaje aún requerirá algunos ajustes. Incluyendo, al parecer, una nueva historia de origen.

Ryan Reynolds desconoce los detalles sobre Deadpool 3

El sitio We Got this Covered, dicen que Deadpool 3 será en realidad una precuela del universo de Marvel tal y como lo conocemos. De acuerdo al sitio, el estudio necesita que la película se establezca antes en la línea de tiempo de MCU para que puedan establecer una historia de origen diferente para el personaje titular, quien sería un mercenario / asesino para el programa Arma X.

¿Cuándo estará ambientada Deadpool 3 en el MCU?

No tenemos un marco de tiempo específico para cuándo se establecería Deadpool en la historia del Universo CInematográfico de Marvel y podría ser un poco antes del presente de la franquicia, que en el último recuento es el año 2023.

Alternativamente, Deadpool podría estar ambientada mucho antes de los sucesos de la Infinity Saga, concordando con el nuevo interés de Marvel de realizar varios saltos en la línea de tiempo.

Marvel niega descartar los planes de producir Deadpool 3

Comenzando con Capitana Marvel, esta tendencia continuará con las dos siguientes películas de Marvel: Black Widow y The Eternals. En este punto, no podemos confirmar cuándo se establecerá la tercera parte de Deadpool, solo que no será en la actualidad del Universo Cinematográfico de Marvel.

Disney hace cambios a Deadpool

Deadpool del MCU será un personaje ligeramente diferente de la versión de Fox, aunque seguirá siendo consciente de sí mismo y sin duda se burlará de su cambio de estudio.

Te puede interesar: MARVEL: ¿Deadpool reemplazará los cameos de Stan Lee?

Rehacer los orígenes de Deadpool para vincularlo con el Arma X también tiene sentido, ya que coincide con los comienzos de su cómic y lo vinculará a una organización que tiene conexiones con otros héroes. Recuerde, Deadpool estará más estrechamente relacionado con los X-Men de Marvel que con Fox.