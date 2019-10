Deadpool 3 puede ser una realidad en el MCU ¿Lo veremos en la fase 4?

No hay marcha atrás, Disney ha comprado a FOX y con ello todos los derechos de la saga de X-Men, Los Simpson y por supuesto el exitoso antihéroe Deadpool interpretado por el talentoso actor Ryan Reynolds, quien una vez vió el fracaso en taquilla con Linterna Verde pero resurgió de las cenizas.

Recientes pláticas han revelado que Disney no había encontrado la fórmula para incorporar a Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel, lo que fue un dolor de cabeza podría cambiar con el paso del tiempo. Lamentamos informarte que es poco probable que lo veamos en la próxima fase 4 del MCU.

La llegada de Deadpool podría ser repentina, ya que la llamada fase 4 comienza con la serie de “La Viuda Negra” en la plataforma de Disney Plus, lo que sí podría pasar es que en la siguiente fase lo veamos aparecer en una escena post créditos, tal y como lo vimos en Logan, película que marcó el final de uno de los mutantes más queridos de X-men.

Ryan Reynolds en pasadas entrevistas, comentó que gran parte del tiempo que se encontró produciendo la película de Linterna Verde, fue que tuvo la genial idea de sacar todo el potencial de una vez por todas del personaje de Marvel, que anteriormente no pudo liberar su potencial en la película de Wolverine: Origenes.

Su versión de Deadpool es una de las más queridas por los cinéfilos e incluso de los fans de los cómics oficiales, pues consideran que el actor logró demostrar de qué está hecho este personaje y al mismo tiempo redimirse del fracaso obtenido en taquilla con Green Lantern en el 2011.

Finalmente el medio We Got This Covered confirmó que Ryan Reynolds volvería a interpretar a Deadpool en una tercera película para el 2022, todo puede cambiar debido al retraso de una película del MCU, pero de lo que podemos estar seguros es que el actor ya ha pisado los Marvel Studios, donde el día de hoy publicó en sus redes sociales que fue a audicionar para el papel de “Anthony Stark”.

"Ni estuve ni remotamente cerca, pero el amable sujeto con una pistola eléctrica me acompañó hasta el piso"

