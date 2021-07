De urgencia solicitan donadores de sangre para el actor Mauricio Herrera

El actor Mauricio Herrera tendrá que ser sometido a una cirugía de cadera y para ello su esposa y conocidos buscan a través de redes sociales donadores de sangre tipo O Negativo.

Hay que recordar que durante el mes de agosto de 2020, el actor de 87 años sufrió una caída en el baño de su casa, así lo dio a conocer durante una entrevista televisiva.

Así detallo el accidente el primer actor Mauricio Herrera: “El baño tiene dos escalones, y me levanté muy seguro, iba yo caminando, subí el primer escalón y en el segundo perdí el equilibrio, y me fui para atrás, y me giré para no pegarme en la cadera, porque tengo la cadera mal”.

¿Qué sucede con el actor Mauricio Herrera?

El actor Mauricio Herrera

Hace un par de meses, el histrión buscaba hacerse la operación, pero supuestamente no se pudo lograr debido a la falta de donantes de sangre, es por esos que en esta ocasión su esposa hace un llamado, en donde solicita sangre de tipo O Negativo.

Esta donación es para que así pueda someterse a la intervención quirúrgica el intérprete de telenovelas como “Las tontas no van al cielo”, “Mar de amor” y la telenovela “Amor real”, entre muchas más, quien señaló que, gracias a esa maniobra, pudo mermar la gravedad del accidente, pero a pesar de ello tuvo una lesión.

También fue víctima del Covid-19

El actor acaba de salir de las complicaciones del Covid-19

Lamentablemente no es el primer percance de salud que sufre Herrera durante el año pasado, fue en julio cuando tuvo que ser hospitalizado por haberse contagiado de Covid-19.

“Le están dando tratamiento. Son 72 horas las que tenemos que esperar a ver cómo funciona, pero él está de buen ánimo y de buen humor. Hay comunicación con el doctor que los está tratando y afortunadamente hemos podido estar en contacto con él”

“Creemos que está respondiendo al tratamiento y siempre ha sido muy fuerte mentalmente, muy positivo en su vida”.

Eso fue lo que comentó su hijo Claudio Herrera, luego de recordar que afortunadamente después de 12 días el actor Mauricio Herrera pudo ser dado de alta y recuperarse de las secuelas que el coronavirus le dejó.

