De urgencia: Mariana Echeverría entra al quirófano de emergencia

La conductora Mariana Echeverría, entra al quirófano de emergencia y pide oraciones para ella y su bebé.

A través de sus historias de Instagram, Mariana Echeverría reveló que está entrando al quirófano de emergencia por un fuerte dolor. La conductora explicó que nunca le había dado este malestar, sin embargo, ya con poco más de siete meses de embarazo le dio y lo enfrentará con valentía.

Mariana, de 36 años, pidió oraciones para ella y su bebé porque está siendo operada de emergencia a causa de Apendicitis, una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

"Estoy a punto de entrar a una pequeña cirugía, mala leche porque tantos años que tengo de vida y no me dio Apendicitis, y ahora que estoy embarazada me dio... nada más pido sus oraciones para que todo salga bien, esperemos que no se complique absolutamente nada, préndanme sus veladoras", explicó Echeverría entre lágrimas.

En estos momentos, su esposo, el futbolista Óscar Jiménez, se encuentra con ella y de hecho Mariana también compartió que es su "doctor de cabecera". Y por último, mencionó que mantendrá informados a todos sus seguidores, quienes ya empezaron a preguntar por el estado de salud de su bebé.