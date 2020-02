¡De risa! Andrea Legarreta es DESTROZADA por opinar sobre el Coronavirus

Andrea Legarreta, quien es una famosa conductora del Programa Hoy ha causado polémica y ha hecho que la critiquen en las redes sociales por opinar sobre la llegada de la epidemia del Coronavirus en México.

Resulta que la querida Andrea Legarreta, brindó algunos consejos ante los casos de coronavirus en México, sin embargo, los usuarios le hicieron duras críticas, ya que con anterioridad a tenido algunas confusiones que se han hecho virales en redes sociales.

Tal parece que Andrea Legarreta no se ha sumado a las celebridades que informan y apoyan desde sus redes sociales de los pormenores de Coronavirus, para ello empleó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que no entren en pánico debido a que este viernes se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus en México, uno en el estado de Sinaloa y otro en Ciudad de México.

Legarreta del programa Hoy utilizó su cuenta de Instagram para difundir una imagen en la que muestra algunos consejos y recomendaciones para tratar de evitar el contagio del mortal virus, que se ha expandido por varios rincones del mundo.

En la publicación Andrea Legarreta comenta: “No es momento de entrar en pánico , es momento de informarnos y prevenir... Aquí dejo información sencilla y clara, que hemos escuchado SIEMPRE para prevenir enfermedades y contagios de todo tipo".

Los consejos de Andrea Legarreta

Entree los consejos que da Andrea Legarreta se encuentra: Evitar el contacto cercano con personas afectadas por infecciones respiratorias, lavado de manos frecuente, especialmente antes y después del contacto directo con personas enfermas y su entorno; cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o pañuelos desechables al toser o estornudar y lavarse las manos después.

Ante la posibilidad de que pueda transmitirse a través de los alimentos las autoridades sanitarias, en las zonas afectadas, recomiendan evitar el consumo de carne u otros alimentos que no estén adecuadamente cocinados.

Cabe destacar que la publicación de Andrea dividió opiniones entre sus seguidores pues mientras algunos agradecieron sus consejos, otras la criticaron porque "no es una experta" en este delicado tema: “Este virus no nos afecta a los que no tomamos Corona", “Ahora resulta que sabes de todo", “Gracias por informar mi Andy", entre otros.

