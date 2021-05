¿De qué trata la película de Netflix “Un Pequeño Favor”?

Como te adelantamos en un reporte anterior de La Verdad Noticias, recientemente llegó a Netflix la película “Un pequeño favor”, cinta protagonizada por Anna Kendrick y Blake Lively que se ha convertido en la nueva sensación de la plataforma de streaming.

Luego de vivir una etapa grandiosa de amistad Emily le pide de favor a Stephanie que se encargue de su hijo y su hogar por unos días. Es entonces cuando la historia comienza a tornarse un poco rara.

Tras haber aceptado Stephanie sigue con sus videoblogs en su canal de YouTube de manera tranquila, pero las cosas se comienzan a poner extrañas después de que Emily no le contesta las llamadas.

¿Qué pasa en “Un Pequeño Favor”?

La historia te mandrendá al filo de tu lugar.

Después de varios días de intentar localizarla y no recibir respuesta, Stephanie no se queda de brazos cruzados, por lo cual comienza una búsqueda interminable para localizar a su amiga, quien no da señales de vida.

Sin embargo, una vez iniciada la intensa y repentina búsqueda Stephanie se va adentrando al lado oscuro que ocultaba su mejor amiga llevándose varias sorpresas de todo tipo durante toda la trama

Estrenada en 2018, esta historia está inspirada en la novela homónima de Darcey Bell, un best seller de 2017 que ha sido traducido a más de 20 idiomas, y fue adaptado por la escritora de series norteamericana Jessica Sharzer.

La película ha sido un hit en Netflix

Es importante mencionar que la película es Ingeniosa y con un guión repleto de sorpresas, el filme se ha colado en las primeras posiciones de lo más visto de Netflix desde las últimas algunas semanas.

Stephanie tendrá que descubrir la verdad en una trama llena de traiciones, secretos y revelaciones, amor y lealtad, asesinato y venganza. Envuelta entre el suspenso y la comedia, “Un pequeño favor” está arrasando en Netflix.

