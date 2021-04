¿De qué trata la canción 'Met Him Last Night' de Demi Lovato y Ariana Grande?

La cantante Demi Lovato lanzó su último álbum en abril de 2021. En él, se le unen un puñado de artistas notables, incluida la ganadora del Grammy Ariana Grande, quien coescribió y cantó en el tema "Met Him Last Night". ¿De qué trata la canción, según Lovato?

Lovato y Grande se conocieron hace años. Mientras que la primera saltó a la fama en la década del 2000 como estrella de Disney Channel, la segunda se hizo famosa unos años más tarde por protagonizar programas en su cadena rival, Nickelodeon.

Ambas cambiaron su enfoque a la música y han asistido a muchos de los mismos eventos. Después de que fueron vistas en los AMW 2015 posando para fotos con el hermano de Grande, Frankie, y el entonces amigo de Lovato, Nick Jonas, la pareja comenzó a ser más unida.

Ariana Grande y Demi Lovato.

En 2019, Grande le dijo a un usuario de Twitter que dudaba de su amistad: "Hablo con ella todos los días". La cantante de “Positions” no exageró cuando enfatizó su cercanía. Los fans se enteraron de eso en 2019 cuando Lovato firmó con el gerente de Grande, Scooter Braun.

Unos meses después, los tres celebraron el cumpleaños de Lovato en el Sweetener World Tour de Ariana Grande. Más tarde, se reveló que Ariana Grande fue fundamental para que Lovato firmara.

"Vi que estaba asustada", le dijo Braun al New York Times sobre su reunión con Lovato. “Le pedí la opinión de Ariana y ella dijo, déjame ir a tomar un café con ella”, continuó. “Y cuando llegó a casa, me envió un mensaje: Tienes que aceptarla, es mi amiga. Quiero saber que está a salvo".

Ariana Grande escribió 'Met Him Last Night' para Demi Lovato

Después de años de ser amigas, Ariana Grande y Demi Lovato finalmente se unieron para una colaboración en el álbum de 2021 de esta última, Dancing with the Devil... the Art of Starting Over.

"Le puse (la canción) 'Dancing with the Devil', y ella estaba muy, muy emocionada con eso y se le ocurrió este concepto", explicó Lovato en un video en su canal de YouTube. La canción es "Met Him Last Night" y es el próximo sencillo del séptimo álbum de estudio de Lovato.

“Cuando (Grande) me la tocó, pensé, 'Oh, Dios mío, sí. Absolutamente. Me encantaría hacer esto'. Estaba tan emocionado de trabajar con ella y nos divertimos mucho cantando juntas”, continuó Lovato.

La canción no se trata de una persona en absoluto

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Dancing with the Devil... the Art of Starting Over es una especie de álbum conceptual. Va (algo) cronológicamente a través de los últimos años de Lovato, comenzando con su sobredosis de 2018 y hasta donde se encuentra hoy.

En "Met Him Last Night", canta sobre conocer al diablo, continuando con la referencia a las drogas en la canción principal. "Esta canción fue la más representativa de un período de mi vida en el que, en realidad, había algo de lo que hablo en mi documental. De eso se trata”, finalizó Lovato.

