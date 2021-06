¿De qué se trata ‘El Inocente’, serie protagonizada por Mario Casas?

El Inocente es un nuevo thriller basado en la novela del estadounidense Harlan Coben. La serie de Netflix sigue la vida de Mateo Vidal, interpretado por Mario Casas, un estudiante de derecho que, durante una salida con amigos de su clase, vive una situación inesperada que cambia su vida.

Un grupo de personas lo ataca, y cuando intenta defenderse, accidentalmente empuja a uno de ellos que muere de inmediato. En ese momento comienza su pesadilla, y comienza a sufrir las consecuencias de ser "un asesino".

Cada episodio sigue la vida de uno de los personajes de la serie El Inocente. Esto puede parecer un poco aleatorio, pero a medida que avanza la historia, los capítulos y personajes se revelan como piezas de un rompecabezas más grande. El Inocente, la nueva serie de Mario Casas, tiene ese efecto narrativo eso te deja con la intriga al final de cada episodio y te hace querer saber más.

El mismo día de su estreno, la serie ya formaba parte del catálogo de Netflix, y los usuarios comenzaron a recomendarla. Sorprendentemente, incluso desplazó a Luis Miguel, La Serie.

¿Cuántos capítulos tiene la serie?

La serie “El Inocente” disponible en Netflix tiene 8 episodios y fue producida por Sospecha Films y Think Studio. Oriol Paulo, Jordi Vallejo y Guillem Clua escribieron el guión. Se acreditan como productores ejecutivos a Oriol Paulo, Sandra Hermida, Jesús de la Vega, Eneko Lizarraga, Belén Atienza, Laura Rubirola y Harlan Coben, autor de la novela.

Netflix aún no ha renovado “El Inocente” para la temporada 2. La historia también fue bastante completa en la primera temporada, que está en línea con otras obras basadas en los libros de Coben como The Stranger, The Five, Safe y más.

Por lo que es poco probable que una nueva temporada ocurra en Netflix. Definitivamente existe la posibilidad de que suceda, pero no parece muy cercana en este momento.

Suponiendo que Netflix renueve El Inocente para la temporada 2, probablemente no la veremos hasta la primavera de 2022. Por lo general, las nuevas temporadas de programas de Netflix se agregan al servicio de transmisión con un año de diferencia. Esa brecha es un poco mayor con la pandemia. Entonces, si ocurre la próxima temporada de El Inocente, anticipamos que se lanzará en Netflix en la primavera del verano de 2022.

¿Cómo termina ‘El Inocente’? Final explicado

Al final parece que Mat si mató a su compañero en prisión

Es interesante cuando una narración encuentra su final en sus comienzos. La raíz de todas las causas es la raíz misma, tal como ocurre en la serie “El Inocente”.

Kimmy Dale y Candance Russo compartieron un fuerte vínculo mientras luchaban bajo la tiranía de Aníbal. Kimmy cuidó a Candance como una madre y quedó devastada cuando se enteró de que estaba muerta. Sin embargo, años más tarde, cuando se le reveló a Kimmy que Candance fingió su muerte y la dejó pudriéndose, no pudo controlar su ira. Kimmy contrata a Gallardo e Ibai Saez para vengarse de Candance.

Ella lleva a Candance al mismo astillero donde Aníbal solía operar su sociedad sexual secreta. Kimmy encierra a Mateo Vidal en un recipiente con una ventana de vidrio y ata a Candance a una silla bajo un foco pesado. Diabólicamente, Kimmy intenta obligar a Vidal a mirar a Candance siendo violada por tres hombres desnudos. Sin embargo, la detective Lorena Ortiz llega y salva a la pareja de otra tragedia al borde del momento.

Por un breve momento en la serie de “El Inocente”, Ortiz sospecha que Kimmy ha matado a Gallardo e Ibai Saez. Pero sus huellas digitales no coinciden con las que la policía encontró en el arma cerca del cadáver de Ibai. La policía intenta reconstruir las huellas dactilares, y encaja con Mateo Vidal.

Mateo Vidal está prófugo y es sospechoso de tres asesinatos, Gallardo, Ibai y un compañero de celda que fue encontrado muerto durante su mandato en la cárcel. A través de su detective privado, Vidal descubre que su compañero de prisión, Aranda, acusándolo de asesinar a su compañero de celda, fue pagado por el padre de Daniel, Jaime Vera, para vender rumores a la prensa y la policía.

Vidal llega a la casa de Jaime para llenar los huecos que faltan. Al final, Jaime finalmente revela la verdad. Jaime usó a la esposa de Vidal, Olivia, para vengarse de él. Les dio a Gallardo e Ibai toda la información necesaria para convertir la vida de Vidal en un infierno.

El padre de Dani creó el revuelo de desafortunados eventos para vengar a Vidal por el asesinato de su hijo. Jaime plantó las huellas dactilares encontradas en el arma que mató a Gallardo e Ibai. Quería que la policía sospechara de Vidal y lo metiera en la cárcel para siempre porque cuatro años de prisión no eran suficientes para un hombre que mató a su hijo.

La esposa de Jaime, Sonia, testigo de la historia asesina de su marido, se convierte en testigo policial y salva a Vidal de más complicaciones. Vidal finalmente tiene la oportunidad de empezar de nuevo.

“Nunca pensaste que un hombre podía nacer dos veces. Y fue el perdón de una mujer (Sonia) cuya alma destrozaste. Gracias al amor de un ángel que creció en el infierno. Y gracias al poder de las segundas oportunidades. "

Mateo Vidal cierra la firma paralegal de su hermano y se convierte en filántropo. Empieza a ayudar a personas ex prisioneras a reconstruir puentes y reconstruir su vida en la serie “El Inocente”.

"Dejas atrás todo lo que eras y te concentras en todo lo que puedes llegar a ser".

Todas las personas de la historia, ya sea Candance o el detective Ortiz o el propio Vidal, dejan su pasado y los horrores y comienzan de nuevo a mirar hacia un hermoso futuro. Sin embargo, hay una cosa que me perdí.

¿Mateo Vidal mató a su compañero de celda, Romero, empujándolo por la barandilla? "No necesitas nada más para ser feliz... Bueno, quizás enterrar algo en tu mente", es lo último que murmura la voz en mente de Mat mientras recuerda lo ocurrido en aquella pelea en la cárcel.

Después de varios golpes parece que Vidal y su agresor están a punto de terminar con la pelea, pero Manuel regresa, Mat lo sostiene y lo lanza por la barandilla para que caiga, un acto que al parecer fue bastante consciente.

¿Significa que la verdadera naturaleza de Mat es la de un asesino, tal cómo había indicado Jaime Vera? Cada espectador tendrá que reflexionar sobre ello, tal como lo hizo el protagonista durante toda la temporada de “El Inocente”.

