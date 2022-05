¿De qué podrían tratarse las siguientes temporadas de Élite?

Tendría como mínimo 10 temporadas, asegura creador

Si esperabas que Élite fuera cancelada y no tuviera más temporadas, el creador de la serie ha dejado de lado los rumores y confirma sus planes para desarrollar la trama.

Carlos Montero, creador de la serie, indicó que su equipo de producción está listo para llevar la historia a mínimo 10 temporadas en Netflix.

Incluso ya en fase de grabaciones de la sexta temporada de esta serie, Montero indicó cuáles son sus planes para que la historia llegue a ser de las más longevas en la plataforma de streaming.

Tras el estreno de la quinta temporada en Netflix, miles de internautas han pedido que sea cancelada debido a múltiples problemas sociales, pues indican que la serie vende una idea equivocada del abuso sexual.

Haciendo caso omiso a las críticas, el creador de la historia reafirmó sus planes para producir al menos 10 temporadas de la misma.

"Tenemos la mente puesta en una séptima (temporada), y en una octava y una novena. Sí, sí. Mínimo, 10. Siempre vamos adelantados escribiendo", indicó.

Aunque una de las claves en el éxito de la serie ha sido la constante renovación en su elenco, los creadores reconocieron que lograr esa parte causó un poco de miedo al inicio.

"Había un poquito de miedo o pena al final de la tercera temporada, cuando se cerraba el ciclo de Marina, Polo, y todo lo que lanzó Élite, y de repente en la cuarta no teníamos a Lu, no teníamos marquesa, no teníamos Polo… y daba vértigo", compartió Jaime Vaca, cocreador de la serie.

En cuanto a si Netflix España está decidido a renovar la serie para más temporadas, Verónica Fernández, directora de ficción, indicó que los fans aún tendrán mucho drama ocurriendo en el colegio de Las Encinas: "Tiene mucho futuro, no hay signos de agotamiento".

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de Élite?

Como previamente te adelantamos en La Verdad Noticias, la serie española ha comenzado el rodaje de su sexta temporada y en breve podría estrenarse.

Élite, sexta temporada, llegaría en algún punto del 2023, sin embargo aún no se tiene una fecha estimada, pues apenas esté en grabaciones y sin planes de cancelarla.

