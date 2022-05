¿De qué partido fue candidato Alfredo Adame?

El famoso incursionó en la política pero no logró tener éxito/Foto: Periódico central

Alfredo Adame fue candidato del partido Redes Sociales Progresistas (RSP) en 2021, cuando buscaba convertirse en diputado federal del municipio de Tlalpan, en la Ciudad de México. Su campaña política causó mucha controversia.

Como te revelamos en la Verdad Noticias, cuando Alfredo Adame era candidato de RSP, insultó a decenas de personas que transitaban en las calles del municipio durante su campaña. Existen varios videos que se volvieron virales, que muestran al famoso actor ofendiendo a automovilistas.

Al poco tiempo de esta polémica, el ex conductor de “Hoy” se disculpó, asegurando que fue víctima del enojo y la furia por la reacciones de las personas; cabe destacar que Adame se ha involucrado en varios escándalos debido a su personalidad explosiva.

Votos de Alfredo Adame como candidato

Adame, únicamente consiguió mil 119 votos o un 0.75% del total del distrito 14, según datos del PREP del Instituto Nacional Electoral (INE).

De igual manera se reveló que en la casilla 3949C3 localizada en el distrito 38, en la cual el actor asistió a votar, sólo se registró un voto para él, es decir, que solamente él votó por sí mismo. Así que Alfredo Adame perdió como candidato a diputado.

Adame fue candidato del Partido Verde en 2018/Foto: Twitter

Cabe destacar que su participación en Redes Sociales Progresistas no fue la primera vez que ingresó a la política, ya que en 2018 formó parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para ir por la alcaldía de Tlalpan, cargo político que tampoco logró conseguir.

Alfredo Adame después de las elecciones

El conductor quiere seguir en la política/Foto: Expansión

A pesar de que el actor de telenovelas logró menos del 1% de votos de la ciudadanía, está dispuesto a seguir siendo parte de la política. Alfredo Adame será candidato político pero en la alcaldía de Coyoacán.

"Sí, la próxima voy también, en 2024, pero ahora como me voy a vivir a Coyoacán, voy a ir por Coyoacán, porque a los tlalpenses les gusta que se los chingu*n, pues mejor me voy a Coyoacán", dijo Adame en una entrevista con el youtuber “El Escorpión Dorado”. Sin embargo, el conductor no reveló con qué partido competirá ahora, ya que RSP ha desaparecido.

¿Qué estudios tiene Alfredo Adame?

Adame no sólo se ha dedicado a la política y el espectáculo/Foto: Por Esto

El famoso estudió aviación comercial, trabajó en Aeroméxico como sobrecargo y aviador privado durante casi 10 años de su vida. Pero en 1991, Alfredo Adame Von Knoop recibió su primera oportunidad de ser galán de novela con el papel de Gustavo Miranda, un joven adinerado que tenía que decidir entre el amor de dos bellas damas en el melodrama "Yo No Creo En Los Hombres".

Actualmente Alfredo Adame planea seguir siendo candidato político, y conseguir ganar las siguientes elecciones. Aunque aún sigue apareciendo en varios programas de televisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!