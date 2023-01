¿De qué murió Silvia Derbez, madre del famoso comediante Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez es uno de los comediantes más queridos de la televisión mexicana, pues con su famosa serie de Televisa conocida como “La familia P. Luche”, logró llegar a varios hogares, ganándose el cariño del público con su carisma, sin embargo, muy poco se conoce sobre su madre, la actriz Silvia Derbez.

En entrevista con Yordi Rosado, el famoso protagonista de películas como “No se aceptan devoluciones”, recodó cómo fue la partida de su madre, quien, de acuerdo con Eugenio Derbez, se encontraba en coma; sin embargo, podía oír a sus seres queridos.

“Mi mamá murió de cáncer en los pulmones y ya cuando estaba en sus últimos momentos, me acuerdo que nos dijeron en el hospital ‘ya no tiene caso que esté en el hospital, mejor llévensela a su casa y que muera en donde ella quiera estar más a gusto’. Ya para cuando nos la llevamos a la casa, ya no estaba consciente, estaba en coma y ya no despertaba, pero nos podía oír porque notabas que movía ciertos músculos. Las últimas semanas fueron de mucha expectativa porque nos decían ‘en cualquier momento se puede morir’ y no pasaba”.

Las últimas horas de Silvia Derbez

El famoso actor recordó que fue durante una cena, que le avisaron que su madre presentaba una crisis y que probablemente ya no resistiría la noche.

“Un día agarro y le digo a mi hermana ‘me voy a cenar porque ya tengo hambre y me voy a cenar’. Me salgo a cenar y me voy hasta Polanco a cenar y a media cena me habla mi hermana y me dice 'Mi mamá acaba de entrar en una crisis, córrele, la están tratando de mantener viva, pero parece que ya se nos va. Córrele'”.

Tras la llamada de su hermana, Eugenio Derbez regresó a casa de Silvia Derbez para despedirse de la famosa, quien murió sosteniendo la mano de su famoso hijo.

“De que me habló mi hermana a que llegue tuvieron que pasar unos 40 minutos, cuando llegue con mi mamá, subí corriendo las escaleras. Llego, entro y les digo ‘¿está viva todavía?’ Y sí estaba viva. Le agarro la mano y le digo ‘mamá, aquí estoy’. Cuando le dije eso, en ese momento, mi mamá se murió. Mi mamá se murió agarrada de mi mano. Sabía que me estaba esperando”.

Te puede interesar: ¿De cuánto es la fortuna de Eugenio Derbez?