¿De qué murió Kirstie Alley y qué películas protagonizó?

Kirstie Alley es una bella actriz que fue de las más cotizadas de Hollywood y que recientemente ha dejado a mas de uno consternado al anunciarse su fallecimiento a los 71 años de edad.

Se ha destacado que la tras batallar contra el cáncer, la actriz recordada por protagonizar "Look Who's Talking", junto a John Travolta ha fallecido rodeada de sus seres queridos.

Es por eso que en La Verdad Noticias te recordaremos cuáles fueron las películas que protagonizó la famosa actriz de cine, que se convirtió también en un ícono de la belleza de su época.

Las películas de Kirstie Alley

Rebecca Howe en la comedia de NBC "Cheers"

La actriz apareció en varias películas y series durante las décadas de 1980 y 1990, incluyendo otro de sus papeles más sobresalientes: el de Rebecca Howe en la comedia de NBC "Cheers", que se estrenó en 1982.

Pero fue hasta 1987 que Alley apareció por primera vez para interpretar, al lado de Ted Danson, a la fuerte e independiente gerente del bar. Gracias a su papel en este exitoso programa se ganó el premio Emmy y un Globo de Oro en 1991.

Kirstie Alley ganó el premio Emmy y un Globo de Oro en 1991

La actriz, que también generó controversia a través de realities y en las redes sociales, protagonizó varias películas, entre ellas "Madhouse" de 1990 y "Star Trek II: The Wrath of Khan" de 1982, producción en la que interpretó a Saavik y su primer papel importante en Hollywood.

En 1994 se ganó un segundo premio Emmy por la película para televisión "David's Mother". Después de eso, Alley continuó su carrera en programas de televisión, incluido"Fat Actress" de Showtime, donde se interpretó a sí misma, y "Kirstie Alley's Big Life". En 2013, Alley protagonizó su propio programa de comedia llamada "Kirstie".

TE PUEDE INTERESAR: Muere la actriz Kirstie Alley, estrella de “Cheers”

Las últimas apariciones de la actriz

Las últimas apariciones de la actriz

Hay que destacar que entre sus últimas participaciones como actriz están su aparición en 2019 en "The Goldbergs", una serie autobiográfica emitida por ABC que se basa en la vida del productor y guionista Adam F. Goldberg durante su infancia en los años 1980.

Cabe destacar que también apareció en la película para televisión de 2020 "You Can't Take My Daughter" y formó parte de "The Masked Singer" a principios de este año.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram