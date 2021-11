"De pen..." no tengo nada: Thalía arremetió contra Angelica Vale por imitarla

Un referente en el industria de la música en México sin duda alguna es la hermosa Thalía, que además tuvo una carrera desde muy joven exitosa en la actuación y por obvias razones al tener tanta fama es una de las actrices que más parodias le han realizado.

De hecho, en los años 2000 era la actriz Angélica Vale un referente de las parodias en la televisión mexicana y fue precisamente la interprete de "María la del barrio" la victima de la actuación de Angelica.

Sin embargo la esposa de Tommy Motola no reaccionó nada bien a la imitiación y dando click aquí La Verdad Noticias te comparte el bochornoso momento.

La reacción de Thalía

Resulta que en la entrevista que sostuvo la cantante con Cristina Saralegui expresó su total desacuerdo con las imitaciones de la interprete de "La fea más bella" realizaba en el programa "Parodiandonos".

"No como en el programilla ese en que me imitan, me hacen ver como una estúpida, que ni siquiera sé leer, que ni siquiera tengo criterio propio y que me imitan con mi marido y parece que soy una verdadera pen...", afirmó.

Continuó en la entrevista asegurnado que no es como la ven en sus papeles de novela, "esta bien que en mis personajes de telenovelas he sido una niña tonta, una niña absurda, y está bien que tengo una vida de telenovela también, pero en mi vida real, yo llevo los pantalones en mi casa, yo soy la reina, yo mando y de pende... no tengo nada", finalizó.

¿Donde vive Thalía actualmente?

Ariadna Thalía Sodi Miranda mejor conocida como Thalía ha cambiado su residencia en los últmos años desde la Ciudad de México de donde es originaria a Nueva York con su actual esposo, sin embargo así como lo llegó a comentar en su entrevista, la interprete de "Amor a la Mexicana" vive una vida de novela.

Actualmente vive en la torre sur del exclusivo "Four Seasons Residences en The Surf Club", esto al sur de florida, el condominio cuenta con casi 4 mil pies cuadrados y está conformado cuatro habitaciones y cinco baños de super lujo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.