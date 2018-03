Agencias/ Diario La Verdad GEORGIA, Estados Unidos.- ¡De nuevo! Shia LaBeouf es detenido por embriagarse esta madrugada en el estado de Georgia, Estados Unidos luego de haber alterado el orden y resistirse a la autoridad.

Shia LaBeouf, actor de cintas como "Transformers" y "American Honey", fue arrestado estando ebrio esta madrugada y liberado poco después del hecho ya que pagó una fianza de siete mil dólares.

El actor Shia LaBeouf, se encuentra en Savannah con Dakota Johnson y Bruce Dern grabando una nueva película "The Peanut Butter Falcon". No obstante, no es la primera vez que Shia LaBeouf es detenido. En 2014 la policía arrestó al actor en la puerta de un cabaret de Nueva York por escándalo público, y en 2008 se le llamó la atención por conducir ebrio en West Hollywood.

Shia LaBeouf había arrancado la bufanda y arañado al cuello a un viandante que se acercó al actor, y las autoridades decidieron llevarle a comisaría. También protagonizó un escándalo a principios de año tras protagonizar una pelea en una protesta en contra del presidente estadounidense Donald Trump . Al parecerhabía arrancado la bufanda y arañado al cuello a un viandante que se acercó al actor, y las autoridades decidieron llevarle a comisaría.