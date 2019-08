¡De luto! Muere reconocido ACTOR de The Walking Dead

De acuerdo a lo que dio a conocer Fox 5 Atlanta, el actor Dango Nguyen; quien apareció en diversos episodios de la tercera tempoda de The Walking Dead, perdió la vida el pasado sábado a la edad de 48 años. Se comentó que fue un largo tiempo el que estuvo luchando para vencer el cáncer. Asimismo formó parte del cuerpo de bomberos aproximadamente por 20 años.

"Una vez que eres bombero, siempre eres parte de nuestra familia. Y Dango era un miembro muy conocido de nuestra familia".

Se colocó junto a una fotografía de Dango, mediante el facebook de Servicio de Bomberos y emergencias del Condado de Athens-Clarke.

"Siempre será recordado por su fuerza física y mental. Era un bombero agresivo y tenaz, el primero en responder. También fue un excelente ocial"...

"Llevó a cabo su servicio en nuestra comunidad con un alto nivel de orgullo en su ocio, así como con un espíritu competitivo que hizo que todos los demás con los que trabajaba también fueran mejores" afirmaron al Universal.

Dango tuvo diversas colaboraciones tanto en la pantalla chica, como en la pantalla grande; interpretó a "MacGyver", "The Gifted" y "Los originales" y en la más reciente y conocida serie; "The Walking Dead", donde el actor interpretó a un guardia de Woodbury aliado con el Gobernador y formó parte de un total de siete episodios de la tercera temporada

Cabe destacar que no se trata del primer famoso, ni de la primera persona que pierde una dura batalla contra el cáncer; sin duda cada vez que esta enfermedad acecha a algún individuo es lamentable y trágico; pues no todos logran brincarla, algunos por la detección a destiempo y otros porque de plano no pueden costear su medicación; aunque hay quienes prefieren evitarse el sufrimiento de las quimioterapias y deciden morir de manera natural.

