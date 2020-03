¡De luto! Game of Thrones tras la MUERTE de importante actor

El reconocido actor sueco Max von Sydow, cuya carrera abarcó dramas de cine-arte, películas de terror y filmes exitosos de Hollywood, murió en Francia a los 90 años, reportó el lunes la agencia France Presse, citando a su esposa.

Carl Adolf von Sydow como era su nombre real, nació el 10 de abril de 1929 en una familia de académicos en Lund, en el sur de Suecia, y fue un destacado intérprete de teatro que participó en más de 120 películas en una docena de países, al igual que en numerosas obras y dramas de radio.

Entre los papeles más conocidos incluyen al caballero Antonius Block, que juega al ajedrez con la muerte en la fantasía de 1957 "El Séptimo Sello", la película que ayudó a establecer a su mentor, amigo y compatriota Ingmar Bergman como un director internacional.

No queda duda de que su incursión en Hollywood llegó con el papel del padre Merrin en el clásico de terror de 1973 "El exorcista", pues también trabajó hasta bien entrados sus 80 años, con una participación en "Star Wars: The Force Awakens", que se estrenó en 2015.

La muerte de Max Von Sydow

El reconocido actor franco-sueco Max Von Sydow, residente en Francia, murió el domingo a los 90 años y la triste noticia fue confirmada por su esposa a través de un comunicado divulgado por el agente del intérprete al semanario Paris Match.

“Con el corazón roto y con una tristeza infinita, anunciamos con extremo dolor el fallecimiento de Max Von Sydow”, ha escrito la productora Catherine Von Sydow, mientras que la hija del actor también ha pedido discreción a la prensa durante el periodo de luto.

La leyenda del cine europeo y uno de los actores fetiche del director Ingmar Bergman ganó popularidad mundial tras protagonizar películas como El Exorcista, Hanna y sus hermanas, El Séptimo sello, Fresas Salvajes, Los tres días del cóndor y, en los últimos años, con sus apariciones en la saga de Star Wars o Game of Thrones.

Cabe destacar que este super actor interpretó al supervillano de James Bond, Ernst Blofeld, en Never Say Never Never Again de 1983, pues incluso fue Satanás en la adaptación de Stephen King de 1993, Needful Things y acumuló más papeles de malo en Three Days of the Condor y Flash Gordon.