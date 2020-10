¡De lujo! Ninel Conde SIN CENSURA luce sus encantos en el Mar Mediterráneo

Ninel Conde es una de las celebridades mexicanas que ha estado envuelta en fuertes polémicas por la custodias de su hijo, pero a pesar de ello no deja de deleitar a sus fans con atractivas imágenes que incendian las redes sociales.

Es por eso que ahora la famosa Ninel Conde ha paralizado todo Instagram, pues ha posado totalmente radiante en el lujoso Mar Mediterráneo en donde ha robado la atención y ha dejado a muchos con la boca abierta.

Resulta que la cantante mexicana ha regalado una nueva imagen en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece luciendo un ardiente bikini de dos piezas que no ha llamado la atención como sus irrefrenables curvas que presume.

No es para menos que muchos hayan quedado cautivados con el cuerpo que presume Ninel Conde, pues ha dejado expuestas sin censura su diminuta cintura, resaltando también sus pechos y sus glúteos bien formados que a más de uno ha hecho enloquecer.

La imagen va acompañada de una descripción en su Instagram que dice así: Para mis #condefans que me han pedido la tradicional foto en bikini de mi viaje de cumpleaños aquí se las dejo con todo mi amor!!! Y como dice el sabio dicho, “A quien no le guste, que mire pa’ otro lado” . Sean felices ���� Recuerden ser sabios y no permitan que NADIE dañe sus emociones... Pues eso solo depende de ti. Los amo.

Tal parece que Ninel Conde está en su mejor momento y a pesar de los problemas se ha tomado el tiempo para disfrutar de unos bellos momentos que se merece, para luego regresar a México con toda la armonía recobrada en su lujoso viaje.

No queda duda de que Ninel Conde siempre cautiva y deja sin aliento a todos sus seguidores y es que con cada posteo y palabras compartidas, la hermosa modelo atrapa y apasiona a todos en esta popular red social, al igual que hace con su exquisito cuerpo que es un encanto.

¿Crees que Ninel Conde luce radiante a sus 44 años?