¡De fiesta! Addison Rae y Kourtney Kardashian salen con amigas en Malibú

Addison Rae de 19 años de edad y Kourtney Kardashian de 41 de años fueron vistas saliendo del elegante restaurante Nobu en Malibú, California el pasado miércoles 15 de julio.

La estrella de Tiktok, se unió a Kourtney Kardashian, quien recientemente abandono el reality show de su familia, "Keeping Up with the Kardashians" y un par de amigos, incluido Simon Huck para la salida social.

Addison Rae y Kourtney Kardashian son vistas en Malibú

Addison Rae fortalece amistad con Kourtney Kardashian

Al día siguiente de su salida a cenar, Addison Rae compartió una nueva foto en Instagram de ella misma pasando el rato junto a la piscina con Kourtney Kardashian y su familia.

"Yo, pie de albañil y hombro de kourtneys", subtituló la foto, que parece haber sido tomada por el hijo mayor de Kourtney Kardashian, Mason Disick.

En otras noticias, JJJ estrenó en exclusiva el avance de la próxima película animada de Addison Rae, Spy Cat.

A principios de semana, Addison Rae celebró 50 millones de seguidores de TikTok con Bryce Hall y más amigos en West Hollywood.