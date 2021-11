¿De dónde salió la foto de Domelipa pelona?

TikTok ha dado paso a tendencias muy extrañas entre los internautas desde su lanzamiento, pero el poner fotos de perfil de Domelipa pelona definitivamente es una de las más bizarras hasta el momento.

Al principio, solamente la influencer y Rod Contreras tenían la foto como su imagen de perfil, pero no dieron ninguna explicación al respecto. Después, el tiktoker Jorge Izquierdo dijo en uno de sus vídeos que sus seguidores deberían hacer lo mismo.

La razón del éxito de Domelipa en TikTok es su capacidad de conquistar corazones, y también sobreponerse al "hate". Una teoría del porque de la foto pelona es que Rod Contreras la usó como una burla a los comentarios de los haters.

Foto de Domelipa pelona

Foto de Domelipa pelona

En La Verdad Noticias te compartimos las fotos de Domelipa 2020 en Instagram que encantaron a los fans, aunque ninguna se ha viralizado tanto como la foto de Domelipa pelona después de que la broma de Izquierdo se saliera de control.

La estrella de redes sociales con 14.9 millones de seguidores en Instagram y otros 44 millones de "followers" en TikTok, se ha convertido en una verdadera reina de las plataformas sociales y una de las favoritas de los internautas.

¿Qué pasó entre Domelipa y Rodrigo?

Domelipa y Rod terminaron

Después de que Domelipa y Rod terminaron, millones en redes sociales sintieron la pérdida de uno de los romances entre influencers más famosos del momento, pero ¿qué pasó entre ambas estrellas?.

La joven de 20 años de edad confirmó la ruptura en enero de este año, asegurando que se debió a que apresuraron la relación. Domelipa se mudó a Mazatlán para vivir con el también futbolista pero extrañó demasiado a su familia y hogar.

"Me apresure en irme a un lugar en el que yo no conocía a nadie y yo estaba sola en ese lugar. Me afectó mucho", dijo la joven, quien se sinceró al decir que no tenían la madurez suficiente para una relación tan adulta.

¿Domelipa está embarazada?

Domelipa no está embarazada

La ganadora del premio a Mejor Creadora Para Ti en los Kids’ Choice Awards México 2021 ha estado envuelta en varios rumores de embarazo, pero hasta el momento Domelipa continúa sin convertirse en madre ni ha anunciado estar embarazada.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!