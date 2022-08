¿De dónde es Dulce Soltero?

La influencer chihuahuense roba miles de suspiros entre los caballeros gracias a sus sensuales fotos y videos que comparte sin pena alguna.

Dulce Soltero es una influencer originaria de Delicias, Chihuahua que a sus 32 años de edad goza de gran popularidad entre los caballeros y todo gracias al atrevido contenido que comparte sin pena alguna en OnlyFans, la popular plataforma que ha sacado el lado más sexy de las personas.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la influencer comparte fotografías y videos sin pena alguna para deleite visual de sus seguidores. No obstante, es importante saber que para poder acceder a este contenido es necesario contratar una suscripción en la plataforma con valor de 7.50 dólares al mes ($151.40 MX).

El acceso al contenido que comparte la influencer chihuahuense en OnlyFans tiene un costo de 7.50 dólares al mes.

Eso sí, Dulce Soltero ha dejado en claro que su material es con fines eróticos y que no está dispuesta a incursionar en el mundo del cine para adultos. No obstante, no se puede negar que su contenido deja muy poco a la imaginación, lo cual le ha ayudado a posicionarse como una de las cinco mexicanas mejor pagadas de OnlyFans.

Cirugías de Dulce Soltero

El cuerpazo de impacto que ella posee es en gran parte gracias al ejercicio.

Hasta el momento se desconoce si Dulce Soltero recurrió o no a las cirugías plásticas para estilizar la figura que hoy en día presume en redes sociales. Lo cierto es que la también ingeniera empresarial y profesora de inglés ha confesado en más de una ocasión que es adicta al ejercicio.

De hecho, se podría decir que ella es una influencer del mundo fitness, esto debido a que suele compartir fotos y videos en el gimnasio, logrando así incentivar a sus seguidores a que sigan su ejemplo.

Medidas de Dulce Soltero

No se puede negar que la joven influencer se ha convertido en la fantasía de miles de caballeros.

De acuerdo a información revelada por la revista Playboy, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las medidas de Dulce Soltero son 91-64-92, las cuales luce a la perfección a través de diminutos y entallados atuendos que modela sin pena alguna frente al lente de la cámara.

