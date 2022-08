¿De dónde es Carlos Rivera?

¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene Carlos Rivera? Si lo llegaste a conocer cuando estaba en el programa de La Academia, seguramente ya lo sabes, pero si no es así no te preocupes porque en La Verdad Noticias te diremos éste y otros interesantes detalles sobre su lugar de origen.

El famoso cantante Carlos Augusto Rivera Guerra, mejor conocido como Carlos Rivera, nació un sábado 15 de marzo del año 1986 en la ciudad de Huamantla perteneciente al estado de Tlaxcala en el país de México.

Actualmente pone en alto a su estado pues no solo fue el ganador de la tercera generación de La Academia sino que hoy en día cuenta con premios a mejor actor revelación, mérito artístico, artista revelación, trayectoria musical, mejor actor coestelar, mejor tema musical y canción mariachi del año.

¿En dónde vive Carlos Rivera actualmente?

Carlos Rivera vive junto con su esposa Cynthia Rodríguez en una lujosa mansión, misma cuyas fotos se han ido revelando poco a poco y que se encuentra en la Ciudad de México.

Familia de Carlos Rivera

La familia de Carlos Rivera está conformada por sus padres José Gonzalo Gilberto Rivera Ramírez y María de Lourdes Guerra Martínez Antonio, por sus hermanos Norma Lizbeth Rivera y Gonzalo Rivera y ahora se suma a la familia Cynthia Rodriguez, con quien formará su propia familia pues también han hablado sobre lo mucho que les ilusiona tener hijos.

¿Cuántos años tiene Carlos Rivera?

Dado que Carlos Rivera nació un 15 de marzo de 1986, al día de hoy tiene 36 años de edad, por otro lado, su esposa Cynthia Rodríguez, con quien desea empezar a procrear, tiene 38 años cumplidos.

