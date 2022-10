“De Todas Las Flores” es el espectacular nuevo álbum de Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade es la famosa cantante veracruzana que está de regresó en el mundo musical para lanzar su nuevo álbum titulado “De Todas Las Flores”, mismo que ya tiene a sus fans emocionados.

Tal parece que la famosa cantante Natalia Lafourcade enloqueció a sus fans y causó revuelo en redes tras haber lanzado en las plataformas después de siete años su primer álbum inédito titulado “De Todas Las Flores”.

Hay que destacar que este nuevo disco se pudo llevar a cabo gracias a los tres años de composición que invirtió la bella Natalia Lafourcade, durante el tiempo que estuvo en su casa en Veracruz a causa de la pandemia por Covid-19.

La inspiración de “De Todas Las Flores”

“En medio de la pandemia, me di cuenta de que me estaba escondiendo, lo que me hizo reflexionar y entender que tenía que romper el hielo y volver al estudio de grabación”, mencionó la intérprete según medios locales.

Se ha destacado que este nuevo proyecto contiene 12 canciones en las que Natalia trató de abordar diversos temas como el amor, desamor, la muerte y la vida desde una perspectiva de feminidad, naturaleza y la sanación.

Dentro del nuevo lanzamiento, sus seguidores podrán encontrar los títulos de “Vine Solita”, “Pasan los días”, “Llévame viento”, “Caminar bonito”, “Mi manera de querer”, “Muerte”, entre otros.

Fans de Natalia Lafourcade aplauden el nuevo álbum

Natalia Lafourcade sacó un álbum nuevo ���� como siempre una carta de amor a la música pic.twitter.com/nxqenU7Gub — ���������� ˢᵖᵒᵒᵏʸ ˢᵉᵃˢᵒⁿ ��⬛ (@em_wtt) October 28, 2022

No espara menos que los fanáticos de la también activista mexicana no tardaron en expresar su sentir respecto a este nuevo estrenos, la mayoría aseguró que es un gran álbum mientras compartían diversas imágenes y frases dedicadas a las cantante:

“Qué maravilla está siendo el 2022 a nivel musical. Bellísimo “De todas las flores” de Natalia Lafourcade”, “Ustedes son conscientes de que existimos al mismo tiempo que natalia lafourcade, en la misma linea temporal que tenemos el privilegio de vivir en la misma era q ella VERDAD”, “Natalia Lafourcade, te pasaste, en verdad te pasaste, madre mía qué joya nos has dado”, “Es que Natalia Lafourcade es de las artistas más grandes de México. Por eso odiaba ya que solamente sacaba discos tributos. Escribe y compone hermoso”; entre muchos otros.

