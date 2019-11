¡De Televisa a Hollywood! Alfredo Adame asegura que trabajará con Steven Spielberg

Alfredo Adame es un actor y conductor que constantemente se ha visto envuelto en escándalos con diversas celebridades del medio del espectáculo; la más reciente fue la supuesta pelea que tendría con el cazafantasmas mexicano Carlos Trejo y que al final fue cancelada.

México se ha sorprendido con la noticia de que Alfredo Adame, actor y conductor que perteneció a Televisa por más de 30 años, podría trabajar con Steven Spielberg, aclamado cineasta de origen estadounidense, en un ambicioso proyecto que relataría la vida y obra de un personaje histórico de la Colonia.

Alfredo Adame se ha vuelto envuelto en grandes escándalos desde que se anunció su salida de Televisa.

STEVEN SPIELBERG BUSCA A ALFREDO ADAME PARA TRABAJAR JUNTOS

Alfredo Adame declaró a Notimex que fue invitado para formar parte de la nueva producción que el famoso director estadounidense está realizando; dijo que Steven lo consideró para interpretar a Pedro de Alvarado, el gobernador español.

La serie de Steven Spielberg contará la historia detrás de la conquista del Imperio Azteca, misma que fue dirigida por Hernán Cortés en el año 1519; Adame interpretaría al polémico gobernador español que lo ayudaría en dicha misión.

Steven Spielberg considera que Alfredo Adame pueda formar parte del reparto de su nueva serie que trata sobre Hernán Cortés y la Conquista.

El ex-conductor de Televisa reveló que su manager fue buscado por el equipo de Spielberg debido a que este está interesado en que Alfredo Adame forme parte del reparto de la nueva serie y este no dudo en aceptar la invitación.

“No dudé en mandar lo que me pidieron. Estoy a la espera de lo que decida la producción”, confesó el actor a Notimex.

Alfredo Adame asegura que tiene todo para interpretar a Pedro de Alvarado en la nueva serie de Steven Spielberg.

Alfredo Adame dijo que se encuentra muy interesado en formar parte de este nuevo proyecto y que de quedar en el no pondrá obstáculo alguno; el conductor asegura que este papel es una gran oportunidad para catapultar su carrera actoral.

“Es una gran oportunidad y una producción inigualable; además, es un tema que me apasiona. Cuando me dijeron que estoy contemplado para el personaje de Pedro de Alvarado me gustó porque este hombre es pieza clave en la Conquista” declaró en la entrevista.

