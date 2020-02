De Superman a Wolverine; Henry Cavill en pláticas para unirse a Captain Marvel 2

de superman a wolverine henry cavill en platicas para unirse a captain marvel

Henry Cavill tiene experiencia interpretando a un superhéroe al unirse al Universo DC en el papel de Superman, pero parece que dejaría la capa roja del último Hijo de Krypton para formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel como el nuevo Wolverine en la secuela de Captain Marvel.

Henry Cavill en el set de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia

De acuerdo al sitio, We Got This Covered, Kevin Feige - presidente de Marvel Studios - tomaría como inspiración los nuevos cómics de Captain Marvel donde Wolverine tiene una participación especial, por lo que piensa replicar la fórmula con Captain Marvel 2, nuevamente protagonizada por Brie Larson.

Según los rumores más recientes, Henry Cavill se reunió con Marvel Studios en 2019 para unirse al Universo Marvel ante su posible salida de DC, donde interpreta a Clark Kent alias Superman.

Aunque originalmente se pensó que daría vida a Captain Britain, en la que sería la primera adaptación live action del personaje, pero ahora los indicios apuntan a que Henry Cavill reemplazaría a Hugh Jackman como Logan alias Wolverine.

¿Henry Cavill dejará de ser Superman?

En 2013, Henry Cavill interpretó al superhéroe más longevo de la historia, Superman en la cinta “Man of Steel” con gran respuesta en las taquillas del mundo, pero con malas reseñas de la crítica.

Henry Cavill repitió el papel en “Batman vs Superman: El Origen de la Justicia” y en “Liga de la Justicia”, pero en julio 2019 junto al director, Christopher McQuarrie propuso a DC producir una secuela en solitario de Superman, proyecto que fue rechazado por el estudio.

Finalmente en agosto del mismo año, comenzaron los rumores de las pláticas entre Henry Cavill y Marvel Studios para su posible entrada a la franquicia.

