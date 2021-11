"De Reina del Carnaval de Campeche a Eternals" la foto viral de Salma Hayek

No cabe duda que Salma Hayek es la actriz del momento, su reciente introducción al Universo Cinematográfico Marvel la han catapultado de nueva cuenta a los ojos del mundo.

Pero sin duda uno de los aspectos que más han sorprendido es su sencillez, pues la mexicana aprovecha para siempre mostrar sus raíces latinas ante los medios internacionales.

Incluso confesó que lloró al ver su cara morena en el traje de "Ajak", hecho que conmovió a toda una generación de mexicanos y latinos que la toman con su inspiración.

"De Reina del Carnaval de Campeche a Eternals" la historia detrás de la foto viral

"De Reina del Carnaval de Campeche a Eternals" la historia detrás de la foto viral

En redes sociales, una imagen ha despertado la curiosidad de propios y extraños. Resulta que la mexicana más famosa de Hollywood fue Reina del Carnaval de Campeche, contando una gran historia de superación.

"De Reina del Carnaval de Campeche a Eternals", con dicha leyenda se coloca la imagen de la actriz en dicho festejo y su reciente look en la cinta de Marvel.

La Verdad Noticias investigó y comprobó que Salma, efectivamente fue coronada como "Reina del Espectáculo" del Carnaval de Campeche y aunque no se especifica el año en que ocurrió, su nombre engalana la lista junto a otras estrellas como Verónica Castro, Cinthia Klitbo, Itati Cantoral, Daniela Castro y Victoria Rufo.

Salma Hayek lloró al ver su cara morena en Eternals

El hecho que más ha llamado la atención en los últimos días, es la sorpresa que se llevó Salma al ser elegida para dar vida a "Ajak", compartiendo su emoción al probarse por primera vez el traje de superhéroe.

"Me solté a llorar, no así de telenovela, pero me solté a llorar y dije ¿qué pasó aquí?..... vi mi cara.... vi mi cara morena en el traje de héroe y al momento vi mi cara de niña que tuvo tanto valor para soñar en grande y en ese instante vi la cara de todas las niñas y entonces me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de esa puerta íbamos todos los latinos que hemos esperando este momento"

Por si fuera poco, The Eternals no es la única cinta de Salma Hayek en cartelera, pues en estos próximos días se estrenará a nivel mundial "House of Gucci", la película que protagoniza junto a grandes estrellas como Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!