De Pelos!, una obra para reír y reflexionar

Hélène es una actriz, humorista, improvisadora y directora de teatro con una trayectoria de más de 20 años utiliza la comedia para hablar de temas serios, y dar un paso atrás.

La talentosa artista francesa, quien ha vivido en varios países en diversas etapas de su vida, incluyendo México, visitó la redacción de Grupo Editorial La Verdad para compartir mayores detalles de esta puesta en escena ideal para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Hélène Demé Elzévir visitó la redacción de La Verdad Yucatán..

Hélène comentó que ella estudió teatro formal en Alemania y París muy enfocado al drama, al teatro serio, porque eso era lo que le gustaba, pero fue en Nueva York donde se percató que cada vez que subía al escenario la gente se reía, algo que le pareció raro pero poco a poco se dio cuenta empezó a trabajar con esa chispa especial, aunque en un principio no le interesaba la comedia. Ella fue desarrollando ideas porque era algo que descubrió que podía utilizar para comunicarse con la gente, pues se percató que cuando la gente se ríe, esta se abre y se ponen más receptivos. “Tenía 25 años cuando me di cuenta que tenía algo que no había pensado que podía utilizar y me daba placer ver a la gente con caras felices”, aseguró.

Después de vivir y criar su hija aqui en Mérida por varios años, vuelve al País Vasco, y escribe un One Woman Show lleno de humor, de dinamismo y de emoción.

Así fue desarrollando en Nueva York, sus primeros espectáculos bajo esta dinámica, siendo la primera "Bon Appétit!?", la cual surgió en un momento de gran tensión entre Estados Unidos y Francia, pero recalcó que De Pelos!, surgió tras romper una relación importante, tomando como elementos su personal enfrentamiento con los estragos de la soltería en los tiempos modernos. “Ser soltera a los 40 años no es muy chistoso, no es un tema muy divertido y la sociedad no es muy amable con mujeres de más de 40 años que no tienen esposos, así que era un tema que me pesaba y así surgió”.

El esfuerzo valió la pena, pues por De Pelos!, Hélène fue nominada como mejor directora de teatro en el Festival d´Hiver de Paris. El año pasado la presentó en Mérida y fue todo un éxito, así que ahora nadie debe desaprovechar esta nueva oportunidad de disfrutar de este proyecto creado por una mujer que manifiesta una energía increíble. La función será este sábado 9 de marzo a las 20:00 horas en el auditorio del Centro Cultural Olimpo. El costo de admisión es de 100 pesos adultos, y 70 pesos para estudiantes e Inapam.

¡DE PELOS!

Es un espectáculo dinámico en cual los códigos del teatro, del mimo, y de las caricaturas se mezclan en la personificación de una quincena de personajes venidos representar con humor la absurda condición de las mujeres (y de los hombres) de hoy.

Ricardo D. Pat