De “Miss Americana” hasta “Evermore”, todo lo que Taylor Swift lanzó en 2020

Sé que se supone que todos debemos mirar el 2020 con una mirada de muerte y, si bien eso es válido por todo tipo de razones, si parte de tu corazón y oídos pertenecen a la Sra. Taylor Swift, entonces para ti el año no estuvo tan mal.

Mirar hacia atrás al último año puede haber sido el mejor año para ser Swiftie hasta la fecha. Cuando comenzó el año, veníamos del lanzamiento de Lover en el verano de 2019, un regreso a la forma de Swift después de su rebelde experimento pop Reputation un par de años antes.

Su tan esperado LoverFest fue alto en la lista de deseos de 2020 para muchos. Si, no se presentó en vivo este año, pero quedó más que compensado por ello durante el verano con 16 canciones del disco Folklore y 15 canciones de Evermore en diciembre.

Taylor Swift estuvo muy activa durante el 2020 y sorprendió con nueva música y otros proyectos/Foto: Billboard

Taylor Swift sorprendió con muchos proyectos en 2020

Así que tomemos un momento y pongámonos nostálgicos sobre todo lo que Taylor Swift nos regaló durante 2020.

Miss Americana

En enero de 2020, Taylor Swift realmente sorprendió con un documental sincero sobre su vida y carrera hasta ahora con Miss Americana, que apareció en Netflix.

La película se centra en Swift a lo largo de su era Lover, que supimos que estaba decidida a hacer mejor que Reputation después de que el lanzamiento rompiera su racha de nominaciones al Grammy como "Álbum del año".

Miss Americana es un viaje inspirador por el camino de la memoria para los fanáticos, pero también una inmersión más profunda en a quién Swift estaba siguiendo a Lover.

Ver este documental realmente le recuerda a uno por qué Swift es un talento tan único en su tipo. Verla pensar en ideas para canciones y videos musicales en tiempo real fue increíble y hay tantas cosas que aprendimos sobre ella que nos hicieron apreciarla aún más.

Taylor Swift como The Man

Para continuar con los mensajes que menciona en el álbum Lover y a través de la película Miss Americana, Taylor Swift experimentó una transformación increíble como “The Man” en un video musical que dirigió y protagoniza al traer a casa los puntos de la canción.

El video musical de The Man le permitió a la cantante dejar escapar algunos dobles raseros desagradables sobre los profesionales masculinos y femeninos, especialmente en términos de la industria de la música con la que ciertamente ha lidiado.

Película de conciertos City Of Lover

Y en mayo, Taylor Swift sorprendió a los fanáticos con las imágenes del concierto City of Lover de un espectáculo de septiembre en París, Francia.

El programa que se estrenó en ABC y Disney+ fue una celebración de su álbum Lover y la encantadora presencia de Taylor Swift en el escenario mientras daba vida a singles como "ME!" y "You Need To Calm Down", junto con nuevos favoritos, como "Cornelia Street" y "Daylight".

Fue un buen escape durante el aislamiento de la pandemia, pero poco sabíamos que marcaría el final de Lover y el comienzo de algo especialmente único en su carrera.

Folklore

En el calor de julio después de burlarse de imágenes en su Instagram, Taylor Swift sorprendió por completo a los fanáticos con el lanzamiento de Folklore, su octavo álbum de estudio.

Folklore se hizo durante la cuarentena y mostró un nuevo lado de Taylor Swift lejos de su esfera pop altamente publicitada en la que ha encontrado un lugar desde 1989.

El álbum se convirtió en una experiencia especialmente interactiva para los fanáticos porque incluía un triángulo amoroso adolescente de Betty, August y James ( dos de los cuales son nombres de los hijos de Ryan Reynolds y Blake Lively).

Al igual que las imágenes en la portada del Folklore, el álbum mostró la densidad y el grueso talento de Swift al centrarse en historias de ficción.

Taylor Swift está grabando sus primeros 5 álbumes

Desde que se vendieron los primeros seis álbumes de Taylor Swift a Scooter Braun, la artista ha insinuado planes para volver a grabar su trabajo y en noviembre confirmó que ya está en el estudio grabándolos.

Ella actualizó a los fanáticos con una carta compartiendo que el proyecto es “emocionante y satisfactorio creativamente” para que ella. Todavía tenemos un montón de preguntas sobre cómo Swift lanzará su vieja música y cómo sonará.

Sin embargo, pudimos echar un vistazo a la regrabación de "Love Story" durante un comercial de Match.com hecho en parte por Ryan Reynolds. Tiene un nuevo tono si lo escucha con atención y estamos ansiosos por escuchar el resto de su colección (con suerte) pronto.

The Folklore Long Pond Studio Sessions

Después de que los fanáticos se quedaron sueltos durante cuatro meses con Folklore en nuestras manos sin mucha palabra de Taylor Swift sobre sus inspiraciones e historias, ella dejó caer otro regalo inesperado en nuestra puerta este año con The Folklore Long Pond Studio Sessions, una acogedora película de Disney + que contó toda la historia del álbum de principio a fin.

Aprendimos mucho sobre lo que pasaba por la cabeza de Taylor durante la realización de Folklore. Realmente nos hizo apreciarlo aún más y mirar aún más las letras.

Evermore

La cereza sobre la cereza sobre la cereza de este año fue Evermore, un álbum verdaderamente hermoso en la línea de la narración de Folklore que nos dio otro tono de la artista a través de este sonido distintivo que encontró en 2020.

Evermore es verdaderamente la grabación hermana de Folklore y seamos honestos, todavía estamos asimilando toda la emoción y la narración que puso en su noveno álbum de estudio.

Evermore aparentemente nació de Swift realmente acelerándose y queriendo profundizar en lo que había comenzado mientras fluían los jugos creativos.

¿Crees que Taylor Swift podría lanzar más música nueva en el 2021?, ¿Cuál fue tu estreno favorito del 2020? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

