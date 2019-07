De 'El Chapo' a 'Rambo V', Marco de la O en Exclusiva para La Verdad

“Acabo de terminar Rambo V con Silvestre Stallone, estoy contentísimo de lograrlo”, nos dio la primicia en el mes de abril el actor Marco de la O.

“Creo que me ha abierto muchas puertas el personaje del Chapo y ahora voy a hacer una comedia, parece que si se me va a hacer, hacer por fin una comedia para darle la vuelta a al tortilla para decir Marco no el Chapo, Marco de la O el actor”, comentó el actor quien agradeció a la producción de Netflix y sobre todo al papel de la una de las series más importantes de su trayectoria hasta el momento.

Y es que se ha manejado que la nueva cita de Rambo, la trama se desenvuelve en México, en donde el Rambo tiene que pelear y luchar contra narcotraficantes mexicanos, por lo tanto, Marco de la O, agradeció el papel del Chapo Guzmán, por proyectarlo a un público internacional y este personaje le abrirá las puertas para este otro proyecto aún más grande.

“Feliz de pensar en otros personajes de participar en una franquicia de esas, crecí con Rambo, Rocky, Star Wars y todas esas que son de mi generación, que me haya quedado en la última película de la saga de Rambo, significa mucho para mí”, aseguró.

Marco de la O / Foto: Ángel Balán

Será el próximo 19 de septiembre que esta película se estrene antes en Rusia y posteriormente en el resto del mundo, esta cinta es la parte número cinco de esta exitosa franquicia que iniciara a finales de los 80.

La historia se desarrolla en México, cuando la nieta de John Rambo, cruza la frontera hacia el sur, con motivo de una fiesta, y esta desaparece, motivo por el cual el famoso Rambo tendrá que rescatarla pues ha caído en las manos de un cartel de la droga en el país.

