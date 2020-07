Days of Our Lives reanudará su producción en septiembre tras cierre por COVID-19

Days of Our Lives es la más reciente de las telenovelas diurnas que, según los informes, está programada para reanudar la producción, habiendo llegado a una pausa a principios de este año como parte de un cierre en toda la industria para combatir la pandemia de coronavirus.

Según el sitio Deadline, el elenco fue informado el jueves que la serie está en camino de reiniciar la producción el próximo martes 1 de septiembre, pero ha NBC no ha hecho declaraciones oficiales.

Debido a que Days of Our Lives graba sus nuevas entregas con unos asombrosos ocho meses de anticipación, actualmente tiene suficientes episodios almacenados para durar hasta octubre.

Aunque no se puede decir lo mismo de General Hospital, The Bold and the Beautiful y Young and the Restless, que se quedaron sin episodios nuevos en mayo tras el cierre de producciones. Desde entonces, B&B e Y&R han estado llenando el vacío con semanas temáticas de repeticiones.

Days of Our Lives aplica protocolos de sanidad

"Days of Our Lives" regresa al estudio pese aumento de casos de COVID-19 en el país

En junio, el condado de Los Ángeles emitió su "Protocolo de reapertura para la producción de música, televisión y cine", que establece políticas diseñadas para proteger la salud de los empleados y medidas para garantizar el distanciamiento físico.

Entre las nuevas medidas de seguridad: se requiere que todo el elenco y la tripulación usen cubiertas de tela para la cara siempre que estén en contacto con otros, a menos que, como en el caso de los actores, la actividad de producción no permita el uso de una cubierta para la cara.

Más televonelas retoman su producción

The Bold and the Beautiful de CBS ya reanudó la producción el 17 de junio, convirtiéndola en la primera serie con guión en suelo estadounidense en volver a funcionar después del cierre de Hollywood de meses.

Dicho esto, The Bold and the Beautiful presionó temporalmente la pausa a su regreso, después de que muchos falsos positivos le impidieron probar su elenco y su equipo y tuvo que contratar una nueva compañía de pruebas COVID-19.

Te puede interesar: Televisa y sus mejores telenovelas con temática de gemelos

Inicialmente estaba programado para volver a trabajar el 6 de julio, ahora está programado para reanudar el rodaje una semana después, el 13 de julio. El Hospital General de ABC también apunta a una fecha de mediados de julio.