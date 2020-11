Day6: Letras de canciones con las todos podemos identificarnos

Day6 ya trae tantas emociones con todas sus canciones sólo por cómo lo retratan con sus expresiones faciales, la estética de sus videos musicales y sus teasers de regreso también. Pero cuando lees las letras de sus canciones realmente puedes sentirlo y ser capaz de resonar ya que puede que te hayas sentido o tal vez te sientas de esa manera.

Con su increíble discografía descubrirás que Day6 no tiene canciones malas en absoluto, desde sus canciones melancólicas hasta su bombo vamos a saltar la música, Day6 probablemente ha cubierto todo el género que pudieron.

All Alone

"Estoy bien hoy, me digo a mí mismo una y otra vez. Después de que acabe el día y vuelva a casa desearía que hubiera alguien ¿Quién me dirá buen trabajo y me abrazará"

"Desearía que hubiera alguien quién me diga, ten un buen día"

Estas letras llegan cerca de casa ya que todos necesitamos apoyo y seguridad de que de alguna manera todo estará bien y funcionará de alguna manera. A veces necesitamos oír esas palabras exactas "lo estás haciendo bien''. Esas palabras simples son suficientes para pasar el día, sabiendo que hay alguien cuidando de ti también.

Still

"Algún día las nubes oscuras pasarán. Espero que algún día podamos volver a sonreír de una manera resplandeciente"

"Algún día el día se aclarará de nuevo. Algún día la oscuridad que nos sigue desaparecerá. Yo tengo la esperanza"

Si escuchas la canción mientras lees las letras, definitivamente puedes imaginarte a ti mismo mirando hacia el cielo y viendo la luz del sol mirándote, como si en el momento justo fuera una señal de que los días más brillantes están justo delante de ti. Que la desesperanza pronto será reemplazada por una vida llena de nuevas esperanzas y comienzos.

For Me

"Estoy atrapado en el espejo, con el rostro a punto de llorar, ahora quiero que tu lo sepas, lo has hecho bien hasta ahora. Me lo diré, solo a mi"

Esta interesante canción escrita por el bajista del grupo, Young K, habla sobre todo lo que a veces se nos puede olvidar recordarnos a nosotros mismos: que lo estamos haciendo bien y nos estamos esforzando. Esta canción se puede ver como si tu te la estuvieras cantando a ti mismo, diciéndote y recordándote que todo va a estar bien.

Nosotros somos las personas que mejor conocemos, es por eso que es importante tomarnos un tiempo para reconocer nuestros propios logros, darnos una palmada en la espalda y decirnos: Bien hecho.

Marathon

"No corras corre corre corre, ya ha sido muy duro, caminar ahora está bien."

"Descansar un poco también es bueno tomándolo con calma también es bueno no tienes que trabajar demasiado"

Day6 continuamente recordando MyDays y a todos a no excederse con sus límites y ir a un ritmo adecuado para ti. Es irónico cómo el título de la canción se llama 'maratón', pero es todo lo contrario de lo que Day6 está diciendo. Quieren que llegues al destino sin que te estreses, no te molestes y sientas que estás detrás sólo porque todos los demás se te adelantaron. Ponte en una línea de tiempo en la que sepas que llegarás y tendrás éxito en tu objetivo sin hacerte daño al final. Está bien ir más despacio, recuerda eso.

Letting go

"Lo sé, sé que ya no podemos desear un final feliz, Como la tierra que se endurece después de la lluvia el dolor es sólo temporal, algún día te encontrarás con alguien que puede hacerte más feliz. Ese es el tipo de amor que mereces. Tengo que decir adiós ahora mismo"

A menudo nos desanimamos cuando una situación difícil ocurre en nuestras vidas, pensando que podría ser el fin del mundo. Day6 cuenta una historia sobre terminar con la persona a la que amas, pero no significa que el dolor causado estará allí para siempre, se puede curar con un poco de tiempo y nuevo amor. Muestran madurez con sus letras dejando ir a la persona que aman, porque es para mejor ya que ya no son capaces de hacer nada para hacerlos felices.