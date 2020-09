Dax Shepard se RAPA la cabeza para tener el mismo look que su hija de 7 años/Foto: La neta neta y People

¡Dax Shepard tiene un nuevo look! El jueves, el alumno de Parenthood usó Instagram y subió un nuevo video de él mismo afeitándose un lado de la cabeza. Pero no se preocupe, este no fue un momento de Britney Spears alrededor de 2007, ¡solo Dax continuó siendo uno de los papás más geniales!

En el clip de dos minutos, se ve a Shepard con una pinza en la cabeza mientras se escucha la canción Armor de Sara Bareilles sonando de fondo. Explicó en el pie de foto cómo la apariencia se inspiró en una de sus hijas que ha estado luciendo el mismo peinado recientemente:

"Armor. Gracias @sarabareilles perdonando a mis hijas un himno. Ella solicitó un corte de cabello específico hace unos días, y ahora quiero combinarlo con ella".

Si bien no reveló a cuál de sus hijas se refería, como probablemente sepas que él y Kristen Bell comparten a sus hijas Lincoln de 7 años, y Delta de 5, juntos, ¡algunos detectives nos dicen que se trata de su hija mayor!

En 2019, la estrella de The Good Place le dijo a E! News de cómo su hija de entonces 6 años pidió permiso para usar el estilo afeitado. Ella recordó:

“Se despertó una mañana y dijo: 'Necesito afeitarme todo este lado aquí mismo'. Yo estaba como, 'Nunca he sido, ni seré, tan genial como para afeitarme un lado de la cabeza'. Y lo hizo, lo presume y le encanta".

A más de un millón de usuarios les gustó el video, incluida Bareilles, quien compartió su agradecimiento por el grito de la canción comentando con orgullo:

“Esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¡Gracias por ser un padre increíble para las mujeres jóvenes y fuertes! #handmemyhaircut".

Kristen Bell adora el vínculo de sus hijas con Dax

Kristen también dio su sello de aprobación al volver a publicar el video de su esposo en su cuenta, junto con este adorable mensaje:

"Yo quiero mucho a este hombre. Yo quiero a este hombre tanto. Quería ser un gemelo de nuestra hija".

Entre los cortes de pelo a juego y una afinidad compartida por la cerveza sin alcohol con sus chicas, ¡Dax está llevando todo el vínculo entre padre e hija a un nivel completamente nuevo!

Kristen y Dax decidieron no compartir en redes sociales los rostros de sus hijas mientras ellas sean menores de edad. Los actores disfrutan de mostrar su vida familiar respetando la privacidad de sus pequeñas/Foto: People

También te puede interesar: Dax Shepard, esposo de Kristen Be sufrió un terrible accidente en motocicleta

Desafortunadamente, no podremos ver una buena foto de los dos juntos porque la linda pareja, que ha estado casada desde 2007, no publica ninguna foto de sus hijos en Internet, pero Dax señaló de manera hilarante en su lugar, podríamos hacer una comparación diferente de la cultura pop. ¿Te gustó el nuevo look de Dax?