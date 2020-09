Dax Shepard confiesa que después de 16 años, volvió a caer en las adicciones/Foto: NBC News | 2019 Invision, Invision

Durante 16 años, Dax Shepard ha sido abierto sobre su viaje de sobriedad. Y ahora, comparte con valentía los baches del camino que ha encontrado.

Durante el episodio del 25 de septiembre de Armchair Expert, el actor de 45 años compartió que había recaído y que había estado tomando opioides.

Aunque se ha estado recuperando de un accidente de motocicleta desde agosto, reconoció que este no fue del todo el punto de inflexión para él. Más bien, su batalla comenzó cuando su padre falleció.

"Tras ocho años de sobriedad, no había hecho ni una sola cosa sospechosa", dijo. "No había hecho nada gris".

En ese momento, en 2012, había estado viajando de un lado a otro para visitar a su padre, quien estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en un hospital. Fue por esta época que también sufrió un accidente de motocicleta en su camino al set de Parenthood.

"Inmediatamente llamé a mi patrocinador y le dije: 'Tengo mucho dolor y tengo que trabajar todo el día. Y tenemos amigos que tienen Vicodin'", recordó Shepard.

"Él dijo, 'Está bien, puedes tomar un par de Vicodin para pasar el día de trabajo, pero tienes que ir al médico, conseguir una receta, y luego tienes que hacer que Kristen [Bell] controle la receta.'"

Shepard estuvo de acuerdo y siguió la guía. Sin embargo, no mucho después, voló de regreso a ver a su papá y, debido a que su esposa no estaría con él, viajó sin las pastillas.

Dax Shepard se llegó a drogar con su padre en sus últimos días

Mientras estaba allí, terminó dándole a su padre enfermo un poco de Percocet. Por su parte, Shepard dijo que él mismo tomó el doble de lo que era su otra receta.

"Sabes, teníamos tan poco en común y tanta jodida fricción", recordó Shepard. "Pero la cosa número uno que teníamos en común era que ambos éramos adictos a la mi*rda y nunca habíamos consumido nada juntos. Y nos sentamos allí drogados y miramos el lago. Y en ese momento, sentí júbilo y estaba simplemente feliz".

Más tarde, Bell lo sorprendió donde estaba Shepard con su padre para ofrecer su apoyo, y Shepard admitió que había recaído. Aunque ella le dijo que tenía que llamar a alguien de Alcohólicos Anónimos, sabía que había estado experimentando mucho dolor por su accidente de motocicleta y que había estado lidiando con el estrés de la salud de su padre.

"Eso fue hace ocho años", continuó Shepard, y luego agregó: "Ahora he tenido esta experiencia en la que hice eso, me sentí mal, pero no hubo consecuencias. Fue como, me sentí mal, dijo que me sentía mal, y luego seguí adelante y estuvo bien".

Después de que Shepard se lastimó nuevamente, de nuevo le administraron píldoras. Sin embargo, debido a que lo mantenían despierto por la noche, decidió salvarlos y llevárselos por su cuenta.

"Ese ciclo ocurre quizás tres o cuatro veces más", recordó. "Me siento turbio, pero no siento que esto sea un problema. No deseaba más cuando todo terminó".

Como dice la vida, Shepard continuó sufriendo más lesiones, ahora se sometió a siete cirugías. "Voy mucho a montar", explicó. "Después de montar a veces en la pista, siento que tengo derecho a tomar dos Vicodin al final del día porque tengo dolor. Eso tampoco se siente tan loco".

Después de su última ronda de lesiones, que comenzó hace unos seis meses, notó que comenzó a "volverse más y más sombrío".

"Y todavía no los he comprado", dijo. "Y luego lo hago ... Durante las últimas ocho semanas, tal vez, no sé ... los estoy tomando todo el día. Puedo tomarlos en alguna dosis porque tengo una receta. Y luego ' También estoy aumentando eso. Y luego se agotan todas las recetas y ahora estoy tomando Oxys de 30 ml que compré cada vez que decido que puedo hacerlo".

Dax le mintió a sus amigos y a su esposa sobre su recaída

Debido a que Shepard sentía que todavía estaba manejando todas sus responsabilidades diarias, pensó que todo estaba bien. Entonces, su co anfitriona Monica Padman se enfrentó a él y él comenzó a mentirle.

"Y le estoy mintiendo a otra gente y sé que tengo que renunciar", confesó. "Pero mi tolerancia está aumentando tan rápido que ahora estoy en una situación en la que estoy tomando, ya sabes, ocho treinta por día, y sé que esa es una cantidad que va a resultar en una abstinencia bastante mala. Y empiezo realmente me asusto y empiezo a sentirme muy solo. Y tengo este enorme secreto".

Y aunque Shepard creó un horario para comenzar a tomar menos píldoras, admitió que no lo había cumplido. "Ahora empiezo a sentirme visiblemente desintoxicante y retraído", dijo. "Y miento y comienzo a decir que estoy teniendo un brote de artritis".

Dax y la locutora y actriz Monica Padman han creado una gran amistad después de ser coanfitriones de un podcast. Sin embargo, el actor le mintió a Monica sobre su adicción a las pastillas, así como también le mintió a su esposa, la actriz Kristen Bell/Foto: Just Jared

Luego, hace menos de dos semanas, Shepard y Padman estaban en el auto y él sabía que tenía que decirle la verdad. "Te estoy apagando y sé que lo estoy haciendo", le dijo, recordando su comportamiento. "Y te estoy haciendo sentir loca y estoy haciendo que Kristen se sienta loca".

Dax Shepard tiene miedo de volver a ser alcohólico y de consumir cocaína

Entonces, los reunió y les contó todo. También les pidió disculpas por mentir y les pidió ayuda. "Mi miedo era que si tengo un día, voy a beber y voy a meterme coca", dijo.

"No he bebido una cerveza en 16 años y no he inhalado una línea en 16 años. Y si tengo un día, entonces también podría tener lo que realmente quiero y luego empezar de nuevo. Y mi temor de eso es que si lo hago, puede que me lleve tres años volver a ponerlo en la jaula y podría morir”, dijo el actor.

"Solo sé cómo soy en esas dos cosas", admitió. "Y de nuevo, es muy difícil para mí saber qué parte de esto es, por ejemplo, mi adicción y las grandes historias que me cuento a mí mismo sobre las razones por las que no puedo simplemente ser jodidamente humilde y decir que fracasé. Creo que tengo un miedo muy legítimo de beber. Y también creo que mi adicción es lo suficientemente inteligente como para decir que no puedes hacer eso o beberás".

Su siguiente paso: Shepard fue a una reunión inicial y luego a una segunda más pequeña con amigos. "Acepto mucho", dijo. "Básicamente, me dedico a conseguir un par de recetas que Kristen no conocía, lo que de nuevo no es la historia completa".

Más tarde llamó a su mejor amigo, quien le dijo que tenía que ser humilde y contárselo a todos. "Eso fue aterrador", dijo. "Eso fue tan aterrador y, sin embargo, no puedo negar que ese era el verdadero antídoto".

Cuando comenzó a retirarse, admitió que los síntomas lo golpeaban físicamente con fuerza. "Estoy sudando balas; soy espasmódico; me mata la espalda. Es terrible", dijo. "Nunca me he desintoxicado de los opiáceos, y tengo mucha compasión por estos adictos que han pasado por esto 20-30 veces".

Shepard había celebrado 16 años de sobriedad a principios de ese mes. Bell había marcado el gran día con un conmovedor tributo en Instagram el 1 de septiembre. Durante la entrevista, Shepard recordó estar drogado en una reunión en la que la gente lo felicitaba por el gran hit. Como dijo en el podcast, "Fue la peor hora de mi vida".

En una reunión posterior, y luego sin opiáceos durante 24 horas completas, Shepard puso todo en juego. "Se convirtieron en los más increíbles, como 90 minutos, que he experimentado, donde había tanto amor y tanta comprensión y bondad y amor incondicional", dijo.

"Probablemente ha habido muchas otras, pero es la única experiencia que recuerdo haber tenido que fue simplemente gracia, la definición de gracia. Y fue muy emotiva. Fue una experiencia realmente surrealista". Después de que terminó la reunión, Shepard dijo que se sentía optimista por primera vez en mucho tiempo.

"Durante ... mucho tiempo, he sabido intelectualmente que las cosas van a empeorar", dijo. "Que cada encuentro con él se había vuelto más turbio y más peligroso y reconozco que la próxima ronda sería, 'Oh, no puedo conseguir pastillas. Esnifémos heroína'. Y sabes, he tenido muchos amigos a los que he visto pasar por todo este ciclo, y finalmente tengo la humildad de decir que no seré diferente. No seré especial. No seré más inteligente. Seré exactamente como todos los demás".

Cerca del final del podcast, Shepard, quien ha sido abierto sobre su viaje en el pasado, se disculpó con Padman y también dijo que no era justo que le preguntaran a su esposa sobre esto en las entrevistas.

Sin embargo, esperaba con ansias el futuro. Como lo expresó en el episodio, grabado el 21 de septiembre, "Hoy tengo siete días".