David y Victoria Beckham celebran con alegría el compromiso de su hijo Brooklyn/Foto: Libertad Digital y Mundo Deportivo

El joven de 21 años, Brooklyn hizo la pregunta después de recibir la bendición del padre de Nicola, Nelson Peltz, siguiendo estrictas instrucciones de los Becks, de acuerdo con The Sun.

La pareja amada, que se conoció hace tres años en el festival de música Coachella de Estados Unidos y comenzó a salir a fines del año pasado, ahora está planeando dos bodas sin gastos, una en el Reino Unido y la otra en Florida.

Y para el deleite de Victoria y David, cuya riqueza combinada es de 335 millones de libras, es una verdadera pareja de amor.

Se espera que el padre multimillonario de Nicola pague los lujosos £4 millones. Brooklyn confirmó la feliz noticia el sábado, que brotó en Instagram: “Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo ".

Nicola, que llevaba un vestido diseñado por su futura suegra, volvió a publicar la foto, mostrándolos abrazados en los Cotswolds. Fue tomada por Harper Beckham, de nueve años, quien, según sus amigos, considera como una hermana pequeña.

La actriz Nicola escribió: “No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Te amo mucho bebe”.

La diseñadora Victoria le dijo a sus 28 millones de seguidores en Instagram: “No podríamos estar más felices. . . deseándoles mucho amor y toda una vida de felicidad".

El costoso anillo de Nicola Peltz

Siguiendo los pasos de sus padres al casarse con una joven, Brooklyn le propuso matrimonio a la estrella de Hollywood de 25 años el fin de semana antes del 21 aniversario de bodas de Victoria y David, regalándole un anillo de £ 250,000 que él había diseñado.

Anoche, un amigo de la familia dijo: “Todos están encantados por ellos. Brooklyn siempre ha admirado a sus padres y abuelos, que han estado casados durante 70 años combinados, y eso es lo que él quiere.”

“David y Victoria están encantados. Sienten que finalmente ha conocido a una chica que no está detrás de él por fama o dinero. De hecho, la riqueza de su familia eclipsa a los Beckham”, añadió la fuente.

“Victoria ya no necesita pagar únicamente por un guardaespaldas o un conductor de Brooklyn, por ejemplo, porque el padre de Nicola, Nelson, puede ayudar a cuidar la seguridad y a los conductores que se necesitan para mantenerlos a salvo”, afirmó.

“Los padres de Nicola y Brooklyn se conocieron a principios de este año. David y Victoria volaron a Florida y se quedaron con Nelson y su esposa Claudia.”

La fortuna de los Beckham y los Petz

Los Beckhams valen un total combinado de £335 millones y son los orgullosos propietarios de una mansión de £ 31 millones en Londres y una propiedad de £ 6 millones en los Cotswolds., Inglaterra. Mientras tanto, los padres de Nicola valen un total de £1.34 billones y viven en una mansión de £ 74 millones en Bedford, Nueva York.

“Se llevaron muy bien durante la cena y están en contacto regular. Tradicionalmente, por supuesto, el padre de la novia paga la boda, pero David y Victoria definitivamente querrán contribuir de alguna manera”, dijo la fuente.

Añadió: "Es muy temprano para fijar una fecha, pero apuntan al final del próximo verano o principios del otoño".

A instancias del magnate papá de Nicola, se espera que la pareja firme un acuerdo prenupcial, práctica estándar para los ricos en los Estados Unidos. No se sabe si la pareja ha firmado Acuerdos de confidencialidad en contra de discutir detalles de la vida familiar.

Harper actuará como dama de honor en jefe en las nupcias. Se espera que los hermanos Romeo, de 17 años, y Cruz, de 15, sean los padrinos, mientras que David, de 45 años, obtendrá algunos favores para ayudar a organizar el evento lleno de estrellas.

Victoria, cuyos diseños han sido usados por Meghan Markle, tiene la intención de crear al menos uno de los vestidos de novia de Nicola. Nicola es el menor de ocho hijos, y la única niña con la que David y Nelson se han unido. Sus hermanos ayudarán a planear la fiesta estadounidense.

Brooklyn y Nicola no harán pública su boda

A diferencia de David y Victoria, cuya boda de £ 1 millón en 1999 fue vendida a la revista OK, según la misma revista, Nicola y Brooklyn no estarán vendiendo los derechos de sus ceremonias.

A diferencia de sus famosos padres David y Victoria, Brooklyn no desea vender la exclusiva de su evento a alguna famosa revista de espectáculos y sociales. Por lo que es muy probable que el público no vea muchas fotos de la boda/Foto: Diez Minutos

El medio agregó: “Las bodas no se podrán ver para nada, pero serán de una manera elegante. Los preparativos previos son estándar en los EE. UU., Por lo que es probable que acepten uno.”

"Pero obviamente no necesitan el efectivo, y en realidad Brooklyn es un niño bastante tímido y muy dulce, no quiere mucho alboroto".

Nicola y Brooklyn vivirán en Estados Unidos

La pareja voló de regreso al Reino Unido desde el apartamento junto a la playa de Nicola este mes para celebrar en privado con David y Victoria. En la finca de los Cotswolds de Beckham, dieron la noticia de que se mudarían a los Estados Unidos a tiempo completo y buscarían casas en Los Ángeles.

La fuente agregó: “Brooklyn y Nicola pasaron la cuarentena aislándose juntos en Miami, y los ha hecho más cercanos que nunca”.

“Ambos aman a los Estados Unidos y Brooklyn tiene más libertad allí. Le han ofrecido un par de pasantías prestigiosas en Nueva York y Los Ángeles, y, como actriz, LA es donde la mayor parte del trabajo es para Nicola.”

“Brooklyn quiere ganar su propio dinero y cuidar a su futura esposa. La pobre Victoria tendrá que ayudar a organizar las cosas desde 5,500 millas de distancia, en gran parte sobre Zoom. Pero David y Victoria pasarán más tiempo en los Estados Unidos debido al club de fútbol Inter Miami de David, por lo que el plan es ver a Brooklyn y Nicola tanto como sea posible".

Si bien la carrera de Brooklyn como fotógrafo aún no ha llegado a las alturas, las imágenes en su libro debut de 2017 What I See fueron criticadas por los expertos por estar borrosas, recientemente consiguió una sesión de portada en la revista de culto Icon.

Nicola tuvo su gran oportunidad en Hollywood cuando apareció en la película de acción de ciencia ficción de 2014 Transformers: Age Of Extinction. Desde entonces, ha modelado y aparecido en videos musicales con Miley Cyrus y Zayn Malik.

Su padre es administrador de fondos de inversión y uno de los empresarios más influyentes de los Estados Unidos. En febrero, Donald Trump fue invitado de honor en una recaudación de fondos organizada por Nelson, que tiene una cartera de propiedades por valor de £ 169 millones.

Impresionante Nicola es la tercera novia a largo plazo de Brooklyn. El influencer salió con la actriz Chloe Moretz durante dos años antes de separarse definitivamente en 2018.

Luego pasó a tener una tempestuosa relación de nueve meses con la modelo Hana Cross que terminó en agosto pasado. Durante una de sus filas tuvieron que separarse durante una pelea física en Cannes, Francia.

También te puede interesar: David Beckham comparte INÉDITO video de su boda con Victoria en su aniversario 21

Después de los altibajos en su vida romántica, no es de extrañar que la ex Spice Girl y Beckham estén tan contentos de que Brooklyn finalmente haya encontrado el amor verdadero.