David Zepeda ya es parte del UCM; filtran su participación en 'Venom 2'

No, no es un meme. El actor mexicano David Zepeda aparece en la más reciente película de Venom, sin embargo su participación no es como creerás.

Resulta que este día con el estreno en premiere de la secuela de Venom, diversos sitios filtraron por redes sociales la escena post-créditos de la cinta.

En dicha escena podemos ver al protagonista de “Sortilegio” en pantalla grande, justo después tenemos la aparición en pantalla de Venom para posteriormente soltar otro bombazo, mismo que en La Verdad Noticias te contamos.

David Zepeda aparece en escena post créditos de 'Venom 2'

El actor mexicano, más conocido por su participación en telenovelas de Televisa, ha sido la total sorpresa en las redes sociales al tener un cameo dentro de la cinta Venom 2.

Resulta que en la escena post-créditos podemos ver a Eddie acostado viendo una telenovela mexicana, para la sorpresa de muchos esta historia sería “Acorralada”, el drama que en 2007 protagonizó Zepeda a lado de William Levy.

Aunque la aparición de Zepeda no tiene relevancia alguna en el desarrollo de la cinta, los internautas tomaron con sorpresa su aparición, pues es un gesto hacia la cultura de los mexicanos que tanto gustan de ver melodramas en televisión.

Reacción en redes sociales por cameo de Zepeda

Por supuesto que la reacción no se hizo esperar, pues de inmediato en redes sociales los internautas inundaron con memes y publicaciones la aparición del actor mexicano en la cinta.

“A nadie le importa que se confirmara el multiverso, David Zepeda es parte del UCM”, indicó un usuario.

De momento David Zepeda no se ha manifestado al respecto sobre su cameo en la cinta, pero de hacerlo en La Verdad Noticias te contaremos cuál fue la reacción del galán de telenovelas.

