David Zepeda revela la verdad sobre su romance con Aracely Arámbula

Arturo Carmona aún sigue siendo cuestionado sobre su noviazgo con Aracely Arámbula, esto luego de que en una reciente emisión del programa ‘Hoy’ se hablara sobre los rumores que existen de un posible romance entre David Zepeda y la famosa actriz.

En el transcurso de la emisión del matutino se compartió una nota en la que le preguntaron a David Zepeda sobre los rumores que existen de que tiene una romance con Aracely Arámbula, mismos que surgieron luego de que la actriz compartiera en sus historias de Instagram un video junto al actor, quien también publicó en su perfil una foto con la actriz.

David Zepeda y Aracely Arámbula despertaron rumores de un posible romance.

“Trabajamos juntos en un proyecto muy bonito, la pasamos muy bien y es una excelente compañera. Nos queremos muchísimo y eso es lo que tengo que decir”, dijo el galán de telenovelas.

Por otra parte, David Zepeda no paró de elogiar a Aracely Arámbula, eso sí, dejó muy claro que entre él y la actriz no existe algo más que sólo una amistad: “Es una mujer encantadora, una excelente madre, gran actriz y puras cosas buenas me queda decir de ella porque es lo que es”.

Arturo Carmona reacciona a rumores de romance

Arturo Carmona fue cuestionado sobre el supuesto romance de Aracely Arámbula y David Zepeda.

Después de que se transmitió la nota en el programa ‘Hoy’, Raúl Araiza le preguntó a Arturo Carmona su opinión acerca de los rumores de romance entre su ex novia, Aracely Arámbula y David Zepeda.

“¿Y tú qué opinas mientras estás cocinando?”, le cuestionó el conductor a Arturo Carmona, quien rápidamente le respondió la pregunta con un: “El atún va a quedar buenísimo”

Ante su respuesta, los demás conductores del programa como Andrea Legarreta y Maribel Guardia se rieron, pero no dudaron en volver a preguntarle a Arturo Carmona sobre su opinión ante dichos rumores y el conductor respondió: “Son muy buenos compañeros los dos y espero un día invitarles un ceviche con mango”.

Fotografías: Instagram