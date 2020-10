David Zepeda responde a las acusaciones sobre muerte de Daniel Urquiza

David Zepeda ha decidido dar a conocer su postura sobre la muerte de Dniel Urquiza, estilista y fashion designer, que presuntamente tuvo una relación de 10 años con el actor de Televisa y Telemundo.

Según los post que se han viralizado al respecto, el “Rey de las extensiones”, se suicidó debido a la depresión que le causó terminar una relación de 10 años, la cual presuntamente fue con el actor de Televisa, sin embargo, esto no se ha confirmado.

De hecho, alguna versiones aseguran que se pudo tratar de un homicidio que se hizo pasar por suicidio, y del que presuntamente sería responsable el famoso, quien hasta ahora es el principal sospechoso.

Las declaraciones de amigos del ahora occiso subrayan que la depresión amorosa que embargaba a Urquiza se debía a que Zepeda no quería salir del closet, y menos casarse con él.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor publicó una imagen en blanco y negro, en la que se le ve con un traje muy elegante, como si estuviera de luto, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el texto que se leía en la imagen.

"Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones... Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás... La paz y tranquilidad que viene de no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio", reveló.