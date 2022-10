¿David Zepeda rentará un vientre para convertirse en papá? Esto responde

David Zepeda, es uno de los galanes de telenovela más solicitados por el público femenino, gracias a sus participaciones en distintos melodramas, en los cuales ha dejado ver gran parte de su trabajado cuerpo, el cual es resultado de una buena alimentación y el ejercicio.

No obstante, no es un secreto que el artista lleva bastante tiempo soltero, motivo por el cual ha sido visto en aeropuertos así como en varios eventos, sin compañía alguna, por lo que es aún más perseguido por sus fieles seguidoras, quienes no pierden oportunidad para acercarse a pedir una foto o autógrafo.

Sin embargo, en La Verdad Noticias tenemos información completamente nueva sobre el actor David Zepeda, la cual involucra un aspecto importante de su vida privada como lo es la paternidad cuyo tema explicó el protagonista de la próxima novela llamada “Pienso en ti”.

¿David Zepeda quiere ser papá?

El actor David Zepeda

El artista fue recientemente cuestionado por la prensa, quienes le preguntaron si está en sus planes convertirse en papá, por lo que él respondió que le gustaría mucho vivir esa etapa, ya que siempre ha tenido un instinto paternal, pero su soltería no le ha permitido cumplir tan deseado sueño.

Asimismo, reveló que nunca ha pensado en la opción de rentar un vientre para tener hijos, por lo que dejó en claro que sí quiere ser padre en algún momento de su vida, pero no tiene ninguna prisa para lograrlo.

¿Cuál es la edad de David Zepeda?

David Zepeda y Angelique Boyer

La edad del actor David Zepeda es de 49 años, ya que nació el 19 de septiembre de 1973 y ha logrado forjar una carrera bastante sólida en el mundo de la actuación, en donde ha compartido con grandes artistas como es el caso de la talentosísima Angelique Boyer.

En este sentido cabe mencionar, que algunos de los melodramas en los que ha participado son “La fuerza del destino”, “Abismo de pasión” y “Mentir para vivir”, por mencionar algunos.

