David Zepeda lanza indirecta tras ser relacionado con Daniel Urquiza ¡Escándalo!

Hace unos días, a través de La Verdad Noticias nos enteramos del lamentable fallecimiento de Daniel Urquiza, mejor conocido como el “rey de las extensiones”, quien fue hallado sin vida en su propio departamento ubicado en la cdmx.

Desde ese entonces hemos visto surgir toda clase de teorías, entre ellas que el famoso estilista se encontraba enfrentando una fuerte depresión por culpa de David Zepeda, con quien supuestamente llevaba más de 10 años de relación.

Un escándalo que ha sido confirmado por varias personas cercanas a Daniel Urquiza, donde incluso se ha mencionado que esta pareja tenía planes de casarse en el mes de noviembre y dar la exclusiva a un importante medio de comunicación.

David Zepeda lanza indirecta en Instagram

Pese a toda esta información que se ha publicado en diversos medios, David Zepeda continúa negando cualquier tipo de relación con el famoso “rey de las extensiones”; un hecho que ha generado una gran molestia entre los amigos cercanos del estilista.

Y a unos días de que el programa de espectáculos “Chisme No Like” confirmara con todo y pruebas el romance entre el actor y Daniel Urquiza; Zepeda ha utilizado sus redes sociales para compartir un contundente mensaje respecto a este caso.

“El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo”

Fue el mensaje que se puede leer a través de una publicación en su cuenta de Instagram, y que se ha relacionado con sus últimos escándalos mediáticos, donde ha sido acusado de ser una persona fría y sin valores por negar su relación con el famoso estilista.

Cabe mencionar que hasta el momento, David Zepeda no ha realizado ninguna declaración oficial respecto a su tema con Daniel Urquiza; sin embargo, muchos han señalado que el actor no quiere revelar su homosexualidad para no perder su imagen de ‘galán’ de telenovelas.

¿Crees que David Zepeda y Daniel Urquiza sí tuvieron un romance?