David Zepeda defiende el género de la telenovela en México

A lo largo de más de 60 años, la telenovela mexicana se ha posicionado a nivel mundial como el género favorito del público, haciendo que la audiencia enaltezca a los actores que participan en dichos melodramas.

Sin embargo, existen algunos artistas que niegan o relegan de sus trabajos en las telenovelas, pero hay otros que agradecen la proyección que estas les dan.

En entrevista exclusiva con La Verdad Noticias, David Zepeda defiende a la telenovela mexicana, la cual asegura estará vigente siempre en el mundo del entretenimiento.

“Es un trabajo sumamente exigente, hay historias tan hermosas, complejas y entrañables que son dignas de admiración y respeto a nivel mundial, hasta el día de hoy te puedo decir que las novelas siguen siendo las que más audiencia tienen en la programación de televisión abierta.

“Yo amo hacer telenovelas, amo hacer personajes complejos, afortunadamente he estado en proyectos exitosos, el trabajo como actor tienes que ser un atleta para aguantar grabaciones de 6 a 12 meses” aseguró.

Zepeda aseguró que tiene una factura pendiente con un género actoral

“Me encantaría ser parte de una serie, estoy abierto a propuestas y que Dios quiera que vengan esas oportunidades, en cine viene una película que vamos a filmar en Perú es una comedia” dijo.

Poseedor de un cuerpo escultural, nos compartió los hábitos que practica para mantenerse en forma.

“Es importante cuidarlo, hay que alimentarlo bajándole la grasa por ejemplo. Si tienden a engordar, porque todos tendemos a engordar después de los 35 años, hay que hacer ajustes con el azúcar y carbohidratos. Cada cuerpo es diferente y vas descubriendo qué te funciona y qué no, hay que hacer ejercicio unos 10 o 15 minutos diarios, eso me ha funcionado, el movimiento es vida” compartió.

Finalmente nos reveló que no todo es glamour en su vida, revelándonos cual es su ropa favorita.

“Yo me visto mucho con pants, siempre ando con ropa deportiva, creo que es la más cómoda, también me gustan los jeans, y para la gala no debe de faltar un trajecito negro con una camisa blanca bien planchada; de accesorios me gustan los relojes, colguijes y cadenas” finalizó.

