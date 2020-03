David Zepeda aún NO se convertirá en papá, ¿Por qué razón?/Foto: El Heraldo de México

¡Se le está yendo el tren! El actor mexicano David Zepeda sorprendió a la prensa al expresar su pensamiento sobre la paternidad, ya que por el momento no quiere tener hijos. Actualmente Zepeda de 46 años está compartiendo pantalla con la actriz Aracely Arámbula en la serie “La Doña”, y sus candentes escenas han levantado sospechas sobre si hay o no un romance entre ellos fuera de la pantalla.

David Zepeda fue entrevistado por diversos medios de comunicación mientras se encontraba en el aeropuerto. Ahí, los reporteros le preguntaron entre otras cosas, de su ex novia, la actriz Lina Radwan, y si regresaría con ella en algún momento. David afirmó que aunque concluyeron su noviazgo de casi 10 años en buenos términos, por el momento no planea volver con ella.

De este modo, también le cuestionaron si pronto quisiera ser padre, ya que en diversas ocasiones David Zepeda ha declarado que es uno de sus sueños; sin embargo, en esta ocasión el actor sorprendió al decir que por ahora no quiere, o más bien, no puede tener uno hijo, ya que se encuentra soltero y está disfrutando su etapa de tío. No obstante, aseguró que sigue deseando convertirse pronto en papá.

¿David Zepeda y Aracely Arámbula en romance?

El actor de la serie de Telemundo “La Doña”, está compartiendo cámaras con Aracely Arámbula “La Chule” de 44 años, y en diversos episodios hemos visto que la pasión de la telenovela podría ir más allá de la ficción. Por lo cual, Zepeda y Arámbula han desatado rumores de un posible romance, y aunque el actor se mostró un poco nervioso cuando le preguntaron sobre ello, respondió que por el momento solo son amigos y compañeros.

Pero también, extrañamente David Zepeda no descarta la posibilidad de tener un hijo con “La Chule”, puesto que ella es una de las actrices mexicanas más bellas, y si ellos llegaran a tener un bebé juntos, heredaría la belleza de sus posibles padres. Por el momento, David y Aracely son tendrán un romance en la ficción, pero, ¿Podrían terminar juntos en la vida real?

