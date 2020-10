David Tennant da todos los detalles de romance con una hija del “Doctor”

David Tennant ha descrito su relación con su esposa Georgia como "improbable", y que casarse con ella se sintió "un poco estúpido" porque él y su padre protagonizaron Doctor Who.

Georgia Moffett de 35 años, admitió que ella y David Tennant de 49, solo se juntaron porque la también actriz trabajó tan duro para cortejarlo que era casi como una “acosadora”.

La pareja, que se casó en 2011 y tiene cinco hijos, también habló sobre cómo su hijo menor, Birdie, casi muere semanas después del nacimiento, pero fue salvado por el NHS.

David Tennant conoce a Georgia en Doctor Who

David Tennant quien interpretó al Doctor entre 2005 y 2010, conoció a la actriz Georgia Moffett, cuyo padre Peter Davison interpretó el mismo papel en la década de 1980, mientras filmaba un episodio de la serie de la BBC en 2008.

Georgia Moffett estaba interpretando el papel de la hija clonada del Señor del Tiempo.

Georgia Moffett y David Tennant en el episodio de "La hija del Doctor" de Doctor Who

Sobre su romance con el actor, Georgia Moffett dijo durante una entrevista conjunta: “Lo obligué mucho a que sucediera, ¿no es así?".

“Yo era en gran medida la fuerza impulsora. Si no hubiera trabajado tan duro, podría no haber sucedido. Solo quiero decir que no podías creer que por eso te enviaba mensajes 400 veces al día. Pensaste que tal vez estaba solo y quería charlar".

“Caí mucho en la categoría de acosadora. Gracias a Dios que lo hice. Pensé: 'Esto va a ser bueno, perseveraré hasta que se rinda'".

David Tennant dijo: “Eso hace que parezca que me resistí, que no fue lo que sucedió. Pensé que éramos una pareja de por vida poco probable, supongo. Hay una pequeña diferencia de edad".

“Debido a que Doctor Who había corrido por mi vida como un palo de piedra, para terminar casándose con la hija de uno de los Doctores, todo se sintió un poco estúpido ... eso no era muy probable que sucediera. Así que hubo muchas cosas en contra".

La historia de Birdie

La pareja también le dijo al podcast That Gaby Roslin, que se lanzó el lunes, cómo Birdie fue tratada en cuidados intensivos poco después de nacer en octubre pasado.

Georgia Moffett dijo: “Nuestro bebé estaba muy enfermo. Pero debido a que nuestro NHS es increíble, la salvaron". David Tennant dijo: "Tuvimos mucha suerte".

Birdie Tennant de 10 meses de edad es la más pequeña de los 5 hijos de la pareja

Se cree que Birdie tuvo su primer papel en la pantalla junto a sus padres cuando la pareja actuó como ellos mismos en la serie de comedia de la BBC Staged, que se filmó en su casa durante el encierro.

David también le dijo al podcast que cuando tenía tres años le informó a su familia que quería ser el Doctor. Sueño que finalmente se cumplió cuando fue elegido como el nuevo protagonista del reboot en su segunda temporada.

